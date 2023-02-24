Зачем священник на войне

— Отец Константин, в обществе после начала специальной военной операции идет обсуждение: нужны ли священники на фронте? Что вы можете ответить на этот вопрос?

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— Конечно, священники на фронте очень нужны. И это — не мнение одного из священников, а мнение военных, которые встречаются с малодушием, со страхом, с болью, с утратами близких людей. Со всеми переживаниями, свойственными человеку на передовой. И духовная поддержка, как никакая другая, здесь очень актуальна. Об этом свидетельствуют сами военные, которые очень просят, чтобы рядом с ними были священники. Бойцу грозит большая опасность и он не знает, что будет с ним через несколько минут: останется ли дальше жить, или погибнет, или будет изувечен. Миссия священника в том, чтобы организовать встречу военного человека с Богом, при этом ему собой Бога не заслоняя. И эта встреча с Богом на земле может очень много дать человеку в плане преодоления страха, малодушия, неуверенности. Дать мотивированность при исполнении боевой задачи. Если Господь призовет вдруг к себе, то после встречи здесь, на земле, во временной жизни, будет очень добрая встреча там, в Вечности, в Вечной жизни.

Поэтому деятельность священников на фронте очень востребована, очень нужна. И священники, зная об этом, потому что очень многие окормляли воинские части до начала специальной военной операции, сейчас едут туда, где они нужны, жертвуя собой. Мы уже потеряли шестерых священников на этой войне.

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— Была ли в начале СВО дискуссия о целесообразности пребывания священников на фронте в среде духовенства Русской Православной Церкви?

— Нет, не было дискуссии. Воинское служение традиционно для Русской Православной Церкви. Со времен Благоверного князя Александра Невского в наших дружинах были священники. Перед Куликовской битвой преподобный Сергий Радонежский благословил двух иноков, Пересвета и Ослябю (в монашестве – схимонаха Александра и схимонаха Андрея) для того, чтобы поддержать дух нашего воинства. В традициях нашей церкви: там, где необходимо, где больно, где страшно, во имя народа должны быть священники.

Поэтому дискуссии на этот счет не было. Вопрос только в том, как в законотворческом плане укрепить статус военного священника, давая ему законные основания пребывать там, где гражданские лица, к коим относятся священники, пребывать не могут. В других христианских армиях большинство военного духовенства являются военнослужащими со всеми социальными статусами. У нас же церковь отделена от государства, и поэтому этот вопрос не является простым. Вот здесь есть пространство для дискуссии: как это законодательно осуществить. Но сам вопрос о пребывании священников на фронте обсуждению не подлежит.

— Кто и по какому принципу выбирает священников, которые отправляются в зону СВО?

— У Русской Православной Церкви есть две возможности направлять священников в зону СВО. Первая: это священники, которые находятся в штате Министерства обороны, так называемое штатное военное духовенство. Находясь в статусе помощника командира воинской части по работе с верующими военнослужащими, они направляются в зону СВО в командировку вместе со своей частью. А те, кто находятся за штатом Министерства Обороны, направляются исключительно по добровольному принципу. Но таких священников гораздо больше. Кто-то окормлял воинскую часть, находящуюся неподалеку от храма, часть священников сами были военными, знают это служение и готовы поддержать воинов. При благословении правящего архиерея такие священники прикомандировываются к Синодальному Отделу по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами, и в этом статусе отправляются с краткосрочными командировочными удостоверениями в зону СВО.

— Отец Константин, вы сказали, что у нас нет закона о статусе военного священника, как же они тогда могут находиться в штате Министерства обороны?

— Указом президента Дмитрия Медведева было принято решение о создании в нашей стране штатного военного духовенства. В штате Министерства Обороны есть гражданский персонал. На основании соглашения между Русской Православной Церкви и Министерством Обороны, а также указов президента, священник не находится в структуре армии, как военнослужащий, а числится в штате гражданского персонала. Но все это еще нужно осмыслить и законодательно оформить, поэтому сейчас активно идет работа над федеральным законом о статусе военного духовенства.

— Если священник принимает самостоятельное решение поехать на фронт, обязан ли он получить разрешение Церкви?

— Да, это обязательно, иначе нахождение в зоне боевых действий не является законным. Только Синодальный Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами имеет право направлять в зону СВО священников, по благословению их правящего архиерея.

— Что должен делать священник на фронте, в чем особенность его миссии там?

— Он должен исполнять свою духовную миссию, то есть свершать Таинства для тех, кто принял Господа, кто родился во Христе. Таковые нуждаются в Исповеди, в Причастии, в Соборовании. Священники совершают Таинства в военных госпиталях, на второй и первой линии обороны. Обязанности военного священника – это не обязанности военного психолога или замполита. Мы здесь не конкуренты, каждый делает свое дело в сотрудничестве друг с другом. Но специфика служения священнического порой настолько поднимает воинский дух, дает бойцам столько надежды и внутренних сил, что они становятся еще более эффективными в исполнении своего воинского долга.

— Может ли священник брать в руки оружие и при каких обстоятельствах?

— Священники Православной Церкви ни при каких обстоятельствах брать в руки оружие не могут. Оружием священника является Слово и Крест. Как при штурме Измаила военный священник, видя малодушие и страх у воинов, поднялся первыми в атаку, держа в руках не пищаль или холодное оружие, а именно Крест, ведя воинов в бой за Господом и поднимая их воинский дух. Другого оружия у священника нет. Только слово Божие, которое он несет воинам, проповедь и личный пример.

— Как вы относитесь к мысли о том, что перед поездкой в зону СВО священнику следовало бы пройти курс военной подготовки?

— Подготовка обязательно должна быть, и она благословлена священноначалием, но это не военная подготовка в прямом смысле. Конечно, нужно иметь представление о том, как устроены Вооруженные силы. Знать о том, что есть рода и виды войск, есть отделения, взводы, роты, батальоны. Знать специфику службы сухопутных войск, летчиков, моряков. Но многие военные священники сами из военных, и в этом разбираются. Я, в частности, служил в Дальней Авиации и являюсь капитаном запаса. Такой ликбез важен. Но военная подготовка в чистом виде не нужна.

А вот другие виды подготовки крайне важны. Например, военно-полевая медицина – очень нужна. Необходимо уметь оказать помощь и себе, чтобы не быть в обузу, и ближнему. Остановить кровь, перевязать, наложить жгуты, турникеты — военный священник обязан уметь это делать. Он должен знать поведенческую специфику: как себя вести в воинской части, как на переднем крае, понимать и выполнять технику безопасности. Хорошо представлять богослужебные особенности совершения Таинств в полевых условиях.

И знать, что смартфон является предметом, который выдает его локализацию противнику. Нужна и психологическая, и пост стрессовая подготовка. В Синодальном Отделе по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами священники, отправляющиеся в зону СВО, такую подготовку проходят.

— Может ли священник носить бронежилет, каску?

— Да, конечно, потому что это является средством его индивидуальной защиты. Нельзя в браваде подставлять себя под осколки. На этой войне минно-осколочных ранений намного больше, чем огнестрельных. Самые большие потери — от ракетных ударов и артиллерийских снарядов. Поэтому наличие каски и бронежилета является обязательным для священника, находящегося на первой и второй линиях обороны. На третьей линии могут быть какие-то послабления.

— Приведите, пожалуйста, примеры того, как служение священника на фронте способствовало победам.

— Служение священника способствует победам опосредованно. Он не сидит в штабе перед тактическими картами и не участвует в планировании операций. Он мотивирует воинов исполнить свой долг не только по приказу командира, но и по своей ответственности перед Богом. Потому что «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя» (Ин. 15:13).

Подготавливая воинов к тому, что они на линии огня могут жертвенно отдать свое здоровье и даже жизнь, священник готовит их к подвигу.

Помню, как я разговаривал с космонавтом и летчиком-испытателем Василием Токаревым, и он сказал: «Нас, космонавтов, учили выживать и никто нас не учил умирать». А вот там, где гуляет смерть, где рядом с тобой только что был близкий человек, и вот — его нет, задуматься о смерти не в плане малодушия и страха, а в плане понимания того, что жизнь этим не завершается, а продолжится уже вечно, во исполнении твоего долга богоугодно.

Священник нужен и для того, чтобы не было ожесточения, озверения, мародерства и другого поступка, который перед Богом является мерзостью. Чтобы на войне человек сохранял человеческое, хотя там иногда это сделать очень тяжело.

— Есть ли какая-то короткая молитва, которую родные и близкие могли бы возносить за своих воюющих отцов, сыновей и братьев повседневно, находясь вне храма: на работе, улице, в транспорте…

— В конце декабря 2022 года Синод Русской Православной Церкви утвердил молитвы для матерей и близких о мобилизованных воинах или ушедших добровольцами в зону СВО. Несколько кратеньких, но очень емких молитв, их можно найти на сайте Патриархии.

В Храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, где я являюсь настоятелем, каждый будний день в 13.00 силами сотрудников и прихожан свершается Параклисис (канон Богородице) перед иконой Иерусалимской Божьей Матери за воинов, находящихся в зоне СВО, а по субботам в 16.00 священник свершает молебен о тех, кто находится в этой зоне. На эти службы родные и близкие могут прийти и помолиться о тех, за кого они особенно переживают. Примерно такая же практика есть и в других храмах. А если нет возможности прийти в храм, то можно почитать эти молитвы самостоятельно в домашних условиях.

