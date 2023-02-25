Для Зеленского настала пора неудобных вопросов

Запад отметил первую годовщину начала СВО на Украине визитом президента США Джо Байдена в Киев и обсуждением на Мюнхенской конференции по безопасности украинского конфликта. Эти два события призваны были продемонстрировать единство Запада и его твердое намерение продолжать поддержку Киева. Однако по объективным причинам военная поддержка украинской армии может резко сократиться, а «единственно правильная» позиция западных стран была поставлена под сомнение Китаем.

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Мюнхен как предвестник мировых потрясений

Германский город Мюнхен обладает каким-то необъяснимым свойством быть стартовой площадкой для глобальных геополитических изменений. В 1919 году в Мюнхене ненадолго появилась Баварская Советская республика (первая из советских республик за пределами бывшей Российской империи). В 1920 году в Мюнхене была образована Национал-социалистическая немецкая рабочая партия, и в 1923 году в этом же городе Адольф Гитлер предпринял попытку государственного переворота, известная как «Пивной путч».

Широко известен также «Мюнхенский сговор», или, официально, Мюнхенское соглашение 1938 года между Германией, Великобританией, Францией и Италией, отдававшее Германии Судетскую область Чехословакии, а некоторые ее территории — Польше и Венгрии.

С 1963 года именно здесь начала проводиться Конференция по военным вопросам, ставшая потом известной конференцией и безопасности. А в 2007 году на Мюнхенской конференции президент России Владимир Путин озвучил несогласие с диктатом США в международных отношениях.

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Год назад президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Конференции потребовал активизации международной поддержки по возвращению Крыма под контроль Киева и напомнил, что его страна отказалась от «третьего в мире ядерного потенциала», согласно Будапештского меморандума. Он заявил, что у Украины «есть право перейти от политики умиротворения к обеспечению гарантий безопасности» путем выхода из Будапештского меморандума, то есть обзавестись ядерным оружием.

Конференция 2022 года проходила 18—20 февраля и в России слова Зеленского не могли бы восприняты иначе, чем внушающие самые серьезные опасения, на которые нельзя не реагировать.

На Мюнхенскую конференцию по безопасности 2023 года (17-19 февраля) не были приглашены представители России, что укладывается в общую тенденцию Запада по переходу от попыток выстроить диалог к выслушиванию собственных монологов. Выступления представителей всех стран, за исключением Китая, содержали «обязательную программу» с утверждениями о единстве Запада и НАТО, а также заверения в неизменности политики поддержки Украины «до победного конца». Известно, что на Западе нет единства во мнениях, что можно будет считать «победой Украины», потому эту тему было решено вовсе не поднимать.

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Шольц в стремлении к элегантности, Бербок – к оборотам

Хозяин саммита канцлер ФРГ Олаф Шольц сделав все дежурные заявления, напомнил о стремлении не допустить перерастания военного конфликта в прямое столкновение НАТО с Россией. Канцлер заявил, что Германия «возьмет на себя ответственность за безопасность Европы», выделив волнительные 17 тыс. военнослужащих силам НАТО в ЕС и 100 млрд евро на нужды Бундесвера.

Кроме того, Шольц пообещал, что Берлин проследит за тем, чтобы страны, пообещавшие выделить Украине танки, сдержали свое слово. Таким образом он собирается элегантно отомстить тем европейским странам, которые заставали его принять нежелательное решение о поставках танков Киеву, а теперь заявляют об отсутствии у себя нужного количества исправных машин.

Судя по всему, Германия хочет воспользоваться украинским кризисом для того, чтобы навсегда перевернуть страницу с историей Второй мировой войны и заявить о своих правах на лидерство в ЕС. Однако пафос возможного германского ренессанса был профанирован своеобразным заявлением министра иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок, заявившей, что мир был бы счастлив, если бы президент России Владимир Путин изменил свой курс на 360 градусов. С этим речевым оборотов, предполагающим оборот вокруг оси с возратом на исходную позицию, спорить, конечно, нелегко.

США были представлены вице-президентом Камалой Харрис, которая заявила о «стратегическом поражении России», но выразила недовольство тем, что Пекин укрепил свои отношения с Москвой и заявила, что «любые шаги Китая по предоставлению летальных вооружений России приведет к поощрению агрессии, гибели людей и дальнейшему подрыву миропорядка, основанного на правилах».

Глава внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель поднял вопрос о нехватке боеприпасов. «Давайте перейдем от слов к делу и усилим нашу военную поддержку Украины, потому что она в критической ситуации в вопросе боеприпасов», – сказал Боррель. Он анонсировал проведение 6-7 марта срочного саммита ЕС на уровне министров обороны и иностранных дел для решения проблем с поставками Украине боеприпасов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что прежней конструкции безопасности в мире уже не будет, и отметил, что Пекин внимательно следит за происходящим на Украине и может повторить действия России в Азии.

Президент Франции Эммануэль охарактеризовал общую ситуацию как катастрофическую, но заявил, что сейчас не время для диалога. По его мнению, ближайшие недели и месяцы будут решающими, но при этом выразил готовность к затяжному конфликту. Макрон призвал страны ЕС увеличить инвестиции в оборону и привел в пример Францию, которая нарастит военный бюджет 2024-2030 годов с 295 до 400 млрд евро. При этом французский президент умолчал об «источнике финансирования» военных расходов. А между тем, ему пришлось инициировать пенсионную реформу, вызвавшую волну протестов, а рейтинг одобрения Макрона упал до 32%.

Впрочем, вернувшись во Францию, Макрон смягчил свою риторику: «Я не думаю, как некоторые считают, что Россия должна быть полностью разгромлена, атакована на своей земле... Это никогда не было позицией Франции и никогда не будет», – сказал он.

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На Мюнхенской конференции в режиме онлайн-связи выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он не сказал ничего нового, повторив тезисы о неизбежности военной победы над Россией, в очередной раз заявил присутствующим о том, что Украина отдувается «за весь цивилизованный мир» и попросил увеличить помощь. Необычной стала реакция на выступление Зеленского – вместо привычной продолжительной авиации стоя, зал отреагировал сдержанными аплодисментами. Дальше – хуже. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности, бывший советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Кристоф Хойсген спросил Зеленского: не чувствует ли тот усталости Запада от затянувшегося конфликта?

Еще один вопрос Хойсгена к Зеленскому касался украинской коррупции. В ходе последнего коррупционного скандала, поднятого украинскими СМИ, выяснилось, что в министерстве обороны разворовывались сотни миллионов долларов только на закупках продовольствия, в ответ на что министр обороны Украины Алексей Резников «сражался» до последнего, отрицая эти факты. Поскольку Киев находится на полном финансовом обеспечении Запада, Германии не безразлично, куда пропадают деньги ее налогоплательщиков.

Зеленский выбрал самый неудачный вариант защиты: подобно своему министру обороны, начал отрицать очевидные для всех вещи, заявив, что «глубинной коррупции» на Украине нет, чем подтвердил самые мрачные предположения европейцев о собственной роли в происходящем безобразии.

Обмен намеками

Выступивший в Мюнхене глава канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И пообещал подготовить предложения по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Он заявил о необходимости обеспечения суверенитета и территориальной целостности всех стран, в то время как силовая политика ведет к нестабильности. Однако поддержку независимости Тайваня Ван И охарактеризовал как вмешательство во внутренние дела Китая, угрозу миру и стабильности в регионе.

Китайский чиновник раскритиковал протекционизм и попытки политизировать международную торговлю, явно намекая на США. Однако перейдя к отношениям с ЕС, резко сменил тон, заявив, что «Европа и Китай – это два крупнейших рынка, две крупнейшие цивилизации в многополярном мире». Очевидно, что китайские власти на фоне кризиса в отношениях с США серьезно рассчитывают союз с ЕС, который тоже обеспокоен американским протекционизмом.

После выступления главе китайского внешнеполитического ведомства был задан вопрос «со звездочкой»: может ли он повторить свой тезис, произнесенный на прошлой конференции, об уважении территориальной целостности Украины? Ван И ответил, что хочет мира, ядерной безопасности и не собирается подливать масла в огонь, но «кое-какие силы» не хотят остановить военный конфликт, попутно напомнив ЕС о необходимости иметь политическую самостоятельность. В свой пятиминутныйо спич китайский чиновник элегантно вплел напоминание о мирных инициативах Си Цзиньпина годовой давности, в которых говорилось о территориальной целостности, справившись, таким образом, с поставленной ловушкой.

Но самое интересное высказывание Ван И сделал в кулуарах конференции, где он задал вопрос Жозепу Боррелю, почему ЕС имеет право на поставки оружия Украине, а Китай не имеет право на аналогичные действия в отношении России? «Мне пришлось объяснить ему, в чем заключается большая разница», — заявил Боррель на пресс-конференции, демонстрируя, что он не понял намека, который сделал его китайский коллега.

Вояж Байдена

Президент США Джо Байден вместо Мюнхенской конференции решил посетить Киев с «тайным визитом». О визите знали в США, в ЕС (через которые Байден следовал на Украину), на Украине и в России, которую американцы предупредили, дабы обезопасить своего президента от случайного попадания ракеты или беспилотника. В Киеве Байден провел краткую встречу с Зеленским, после которой состоялась пресс-конференция. Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 460 млн долларов, что выглядело скромно на фоне предыдущего пакета американской помощи в 2 млрд долларов, предоставленного в начале февраля. И особенно мелко на фоне решения Японии выделить Украине 5,5 млрд долларов.

Номенклатура американских поставок разочаровала украинские власти еще сильнее, чем объем – там отсутствовали давно запрашиваемые Киевом истребители и ракеты дальностью до 300 км. В новом пакете военной помощи оказались в основном противотанковые ракетные комплексы Javelin и снаряды для РСЗО HIMARS.

На пресс-конференции, говоря о продолжении военно-технической поддержке Украины, Байден сделал довольно странное заявление: «Вместе мы пообещали около 700 танков, тысячи единиц бронетехники, тысячи артиллерийских систем, более 2 миллионов артиллерийских боеприпасов, более 50 новейших ракетных систем, противокорабельные и системы ПВО». Ранее Вашингтон пообещал передать Киеву 31 танк Abrams, но явно успеет сделать это не раньше конца года, поскольку их еще предстоит произвести. Страны ЕС пообещали совместными усилиями выделить Украине чуть больше сотни германских танков Leopard, но затем внезапно выяснили, что не могут, поскольку часть техники нуждается в ремонте. Кроме того, Великобритания обещала передать Украине 14 танков Challenger 2, а Франция 14 колесных танков AMX-10. То есть, не только семисот, но и куда более скромных цифр не выходит. Аналогичные вопросы возникают относительно обещанных 2 миллионов артиллерийских боеприпасов, поскольку за год США передали Украине около 1,3 млн артиллерийских боеприпасов и их запасы почти исчерпаны.

В итоге можно констатировать, что Байдену в Киеве приходилось «слегка» преувеличивать предоставляемые Украине ресурсы.

Вслед за тем президент США отправился в Польшу (где случился неожиданный курьез: кто-то из членов американской делегации кубарем скатился с трапа самолета). В Варшаве Байден принял участие в саммите «Бухарестской девятки» – новоиспеченных членов НАТО, утешительно напомнив им о пятом пукте устава этой организации

Доктрина сдержанности

Попытки западных стран продемонстрировать единство и веру в военную победу Украины призваны были отвлечь внимание от очевидных двух вещей: кризиса с запасами боеприпасов и политического тупика, в котором оказался Запад. По оценкам экспертов, производство артиллеристских снарядов разных калибров в США составляло около 15 тыс. штук в месяц, а в ЕС около 20 тыс. штук в месяц.

Летом прошлого года, в период высокой интенсивности боевых действий, украинская армия совершала до 20 тыс. артиллеристских выстрелов в сутки – то есть за два дня расстреливала месячный объем производства НАТО. Осенью прошлого года интенсивность стрельбы украинской артиллерии снизилась в три-пять раз, но все равно в несколько раз превосходила текущие объемы производства.

Пентагон уже заключил контракты общей стоимостью в 522 млн долларов на дополнительное производство снарядов калибра 155 мм с компаниями Northrop Grumman Systems Corp. и Global Military Products. В планах США увеличить производство в 2024 году в четыре раза, примерно до 60 тыс. снарядов в месяц. Но даже этого количества снарядов не хватит для интенсивных боевых действий на Украине, а самое главное, не понятно, что же им делать в текущем году. Кроме того, по мнению американских экспертов, США еще в прошлом году поставили Украине треть от имеющихся запасов ракет Javelin и Stinger.

Выход для Украины видят в расширении номенклатуры поставок вооружений. Например, в пакет военной помощи стоимостью 1,85 млрд долларов (анонсированного в декабре прошлого года) вошли авиабомбы дальнего действия (до 70 км) с GPS-наведением. Это оружие планируется размещать на истребителях советского производства, одна такая авиабомба по степени разрушений способна заменить несколько ракет РСЗО HIMARS.

Однако у США есть ряд аргументов, сдерживающих поставки новых вооружений на Украину. Во-первых, прослеживается явное нежелание Вашингтона предоставлять украинской армии оружие дальнего радиуса действия, с помощью которого возможно нанесение ударов вглубь российской территории. Это чревато непредсказуемой эскалацией конфликта и повышает риск ядерной войны между Россией и США.

Во-вторых, альтернатива артиллерии в виде ракет, ударных беспилотников и авиации стоит баснословных денег и финансовые затраты США на поддержку Украины (составившие за год около 110 млрд долларов) могут возрасти кратно. А в-третьих, дальнобойные ракеты, истребители и ударные беспилотники могут понадобиться самим США в случае военного столкновения с Китаем из-за Тайваня.

В итоге публичные заявления о поддержке Украины «столько, сколько потребуется» в реальности оборачиваются негласным предупреждением Киеву от Вашингтона о том, что поддержка скоро может сократиться. По данным издания Politico, администрация президента США посоветовала украинским властям провести контрнаступление, пока не начались проблемы с помощью со стороны США и Европы. В качестве возможной причины, американские чиновники называют отсутствие поддержки дальнейшего финансирования Украины в палате представителей конгресса, которую контролируют республиканцы.

Аналогичную информацию от анонимных чиновников администрация президента США получил и Reuters. Издание сообщает, что Вашингтон предупредил Киев, что его ресурсы не бесконечны.

Говоря о «стратегическом поражении России», американские чиновники явно лукавят. Да, США пока не дали Украине проиграть, но в тоже время не могут помочь одержать военную победу.

Год назад в Вашингтоне уверяли, что «адские санкции» разрушат российскую экономику и заставят Москву отступить. В итоге ВВП России сократился на жалкие 2,1% демонстрируя, что коронавирус обладает большей разрушительной силой, чем санкции коллективного Запада. Когда Вашингтон начал Холодную войну с Москвой в 1946 году, их ВВП составлял около половины от мирового, а у разрушенного войной СССР в союзниках были тоже разрушенная Восточная Европа и Китай, где даже было нечего разрушать. А в современных условиях Россия относительно безболезненно переключается на новые рынки и не собирается сдаваться или разрушаться, подобно СССР. В итоге, сделав неверный экономический и политический расчет, США и их союзники оказались в тупике.

И самым неприятным в этой ситуации для США является то, что Китай действительно внимательно следит за происходящим. И китайские руководители с удивлением констатируют, что военные и экономические возможности США гораздо меньше представлений Вашингтона о собственном величии.

Альтернативный план Китая

Сложность отношений США с Китаем заключается в том, что обе страны готовятся к ухудшению двусторонних отношений, но не хотят допустить его раньше времени, поскольку это негативно скажется на экономиках обеих стран. После прихода к власти Джо Байден заявил, что США и его союзникам предстоит долгое противостояние с Китаем. Он создал новый антикитайский военный блок с участием Великобритании и Австралии AUKUS. Всего спустя месяц после инаугурации Байден подписал исполнительный указ, направленный на обеспечение поставок критически важной продукции (чипов, редкоземельных металлов, передовых аккумуляторных батарей), стремясь исключить зависимость от импорта из Китая.

Затем США не только сами отказались от вышек для сотовой связи стандарта 5G китайского производства, но и заставили избавиться от них своих союзников. А октябре 2022 года США ввели санкции против Китая, предусматривающие запрет на поставки в эту страну передовых микросхем и оборудования для их изготовления.

Китайские власти понимают, что как только США избавятся от критической зависимости от китайского импорта, последуют новые американские санкции, призванные сдержать развитие Китая. Си Цзиньпин призвал страну ускорить фундаментальные научные исследования, чтобы сделать страну самодостаточной в сфере критически важных технологий. А китайские суды начали выносить решения об аннуляции ряда патентов западных стран, делая их доступнее для национальной промышленности.

Китай, стремясь очевидно не рассердить США, в течение последнего года соблюдал строгий нейтралитет в отношении украинского конфликта. Но вместо благодарности получил от американцев новые санкции и очередные поставки американского оружия на Тайвань. То, что Пекин считал огромным одолжением, сделанным Вашингтону, воспринималось американцами как недостаточная «дань». Чрезвычайно резкая реакция Китая на сбитые над территорией США аэростаты показывает, насколько китайские власти раздражены поведением Белого дома.

В итоге Пекин решил, что напрасно так долго молчал и решил выступить с самостоятельной инициативой по Украине – планом мирного урегулирования из 12-ти пунктов. Примечательно, что американцы оказались кране недовольны китайской мирной инициативой, раскритиковав ее по формуле «не читал, но осуждаю». Официальный представитель Госдепа Нед Прайс «Мы скептически относимся к тому, что сообщения об инициативе Китая, подобной этой, будут конструктивным шагом вперед».

План, который можно охарактеризовать как попытку выработать нейтральную и компромиссную формулу переговоров, мог вызвать раздражение администрации США уже одним этим. Но скорее всего, особенно больно резанули американцев отдельные сентенции китайских «12 пунктов».

Стремясь притянуть Украину к НАТО, сложно принять идею о том, что «региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или даже расширения военных блоков». И вопиющее противоречие с политикой США содержит следующий пункт: «Односторонние санкции и крайнее давление не только не решат проблемы, но и создадут новые... Соответствующие страны должны прекратить злоупотреблять односторонними санкциями и "юрисдикцией длинных рук" в отношении других стран».

Китайцы сначала ознакомили с некоторыми из своих предложений президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел этой страны Дмитрия Кулебу, но оба они заявили, что не видели полного текста документа.

Затем Ван И прибыл с визитом в Россию, где 21 февраля провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, главой МИДа Сергеем Лавровым и с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым.

В предложениях Китая говорится об уважении суверенитета всех стран, соблюдении международного права и Устава ООН, об отказе от менталитета холодной войны и соблюдении принципа «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других»; содержится призыв к прекращению военных действий, и поддержка движения России и Украины к диалогу; приветствуется возобновление мирных переговоров, как «единственного жизнеспособного решения» конфликта, в которых Китай готов играть «конструктивную роль».

Кроме того, в нем сказано о необходимости разрешения гуманитарного кризиса, создании гуманитарных коридоров для мирных жителей, увеличении гуманитарной помощи, поддержке ООН как координатора деятельности в данной области; защите гражданских лиц и военнопленных, в том числе о создании «благоприятных условий» для обменов; обеспечении безопасности атомных электростанций; противостоянии угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия; содействии экспорту зерна; прекращении односторонних санкций; поддержке стабильности производственных цепочек и цепочек поставок, отказе от использования мировой экономики в политических целях; а также о содействии постконфликтному восстановлению.

По-видимому, в Пекине сочли нужным постараться выработать максимально широкую платформу для переговоров, отнюдь не игнорирующую, как иные предложения, абсолютные для Москвы ценности.

Так что, например, и слова о «гарантии территориальной целостности всех стран» можно трактовать в духе международного признания нахождения в составе РФ четырех новых регионов.

В ходе встречи с главой канцелярии ЦК КПК по международным делам Ван И Владимир Путин заявил, что в Москве ждут визита председателя Китая Си Цзиньпина. По словам президента РФ, в российско-китайских отношениях «все идет поступательно, развивается, мы достигаем новых рубежей».