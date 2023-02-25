«Это тоже линия фронта»: Кириенко сравнил педагогов с бойцами СВО

Российские педагоги находятся на линии фронта борьбы за будущее и выполняют государственные задачи, воспитывая талантливую молодежь. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на педагогической дискуссии «Год педагога и наставника глазами педагога», передает ТАСС.

Статья по теме: В России появится закон о защите учителя

«То, чем занимаются сегодня наши педагоги, — это тоже линия фронта, линия фронта за будущее… Будущее, конкурентоспособность, суверенитет России в том числе определяется тем, во что будет верить подрастающее поколение россиян, какие ценности они будут разделять, насколько они вырастут настоящими патриотами своей страны. И война, которая развернута западным блоком НАТО против России, — это война не только в зоне специальной военной операции, не только экономическое противостояние и попытка задушить российскую экономику санкциями, это еще и информационно-психологическая война, которая как раз направлена на это подрастающее поколение. Это битва за умы и души совсем молодых ребят», — заявил Кириенко.

Он подчеркнул, что педагоги ответственны не только за передачу знаний, но и за воспитание, и те, кто выбрал это своим призванием «выполняют очень важную государственную задачу». Кириенко также напомнил, что президент РФ Владимир Путин объявил 2023 год годом педагога-наставника, отметив, что «это не случайно».

