Фонды акций США: с деньгами на выход

Завершение очередного «медвежьего ралли» на американском фондовом рынке привело к обычному итогу – понаблюдав какое-то время за снижением индексов, инвесторы потянулись с деньгами на выход. Нарастающий отток средств из фондов акций США шел с начала февраля.

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Именно тогда S&P 500 и Nasdaq Composite достигли локальных максимумов, а на рынке все шире стало распространяться мнение о том, что ФРС придется продолжить задирать ставки сильнее, чем ждали ранее.

И как сообщило вчера Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Lipper, на неделе, завершившейся 22 февраля, отток средств из фондов акций США составил $6,88 млрд. Это максимум с начала 2023 года, вернее с замера 29 декабря – 4 января.

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При этом, согласно опубликованным вчера же расчетам Bank of America, из американских акций за те же семь дней до 22 февраля ушло $7 млрд. Банк основывается на данных EPFR Global, отслеживающей другую выборку фондов и порой ее сведения очень отличаются от Refinitiv Lipper. Однако в данном случае они удивительным образом сходятся.

Это, по меньшей мере, не должно снижать доверия к полученным результатам, хотя сомнения, конечно, всегда возможны. Особенно когда, как это порой случается, данные EPFR и Refinitiv отличаются не то что цифрами, а знаком перед ними. Но и задача, которую они поставили перед собой – достоверно отследить денежные потоки тысяч фондов по всему миру – крайне сложна.

В любом случае, именно таких данных и следовало бы ожидать в текущей ситуации. Пик S&P 500 и Nasdaq в этом году не случайно пришелся на 2 февраля: на следующий день вышла первая из длинной серии статистика, изменившей взгляды трейдеров на будущее ставки ФРС.

Тогда ждали падения числа новых рабочих мест, а получили их утроение, прогнозировали рост безработицы, а она упала до 53-летнего минимума. И последующие данные бывали в последние недели зачастую не менее неожиданными. Они либо показывали бодрую экономику, не только позволяющую, но и требующую от регулятора подъема ставок, либо неожиданно высокую инфляцию, ведущую к тому же.

Так, вчера PCE, любимый ФРС индикатор инфляции, показал большее ускорение, чем ожидалось, а потребительские расходы выросли до максимального уровня с 2021 года. С всем этим и было связано падение индексов, как в эту пятницу, так и в целом в феврале. Но данные, естественно, влияли и непосредственно на настроения инвесторов в фонды акций США.

Акции технологических компаний очень чувствительны к уровню ставок и не удивительно, что на прошлой неделе, согласно данным Refinitiv Lipper, именно они были лидерами по оттоку средств, потеряв $856 млн. Но еще опаснее высокие ставки для другой категории бумаг, которая, впрочем, заметно пересекается с первой – для акций роста.

Зачастую их выпускают компании, еще не вышедшие на достойную прибыль и развивающиеся за счет заемных средств. Для них дорогой кредит может стать приговором. И по расчетам Bank of America, именно фонды акций роста столкнулись с особенно серьезным оттоком средств.

Но влияют на настроения инвесторов и прогнозы аналитиков. А они у того же Bank of America довольно мрачны. Так, вчера его ведущий стратег Майкл Хартнетт повторил свой прогноз недельной давности, что S&P 500 может упасть до 3800 пунктов к 8 марта. Тогда он был выше 4100 пунктов, а вчера опускался ниже 3950 пунктов. Пока все по плану.