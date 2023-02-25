Киберспорт и волейбол на снегу: в Кемерове стартовали зимние игры «Дети Азии»

В кемеровском Ледовом дворце «Кузбасс» закончилась торжественная церемония открытия II Международных зимних спортивных игр «Дети Азии». На соревнования прибыли более тысячи юных спортсменов и тренеров из 11 стран мира и восьми регионов России, сообщает пресс-служба правительства региона.

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В Кузбасс съехались делегации из Армении, Афганистана, Казахстана, Кувейта, Кыргызстана, Ливана, Белоруссии, Таджикистана, Таиланда, Туркменистана и Узбекистана. Россию представляют восемь регионов: Москва, Татарстан, Башкортостан, Якутия, Кузбасс, а также сборные Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов. В программе соревнований — лыжные гонки, конькобежный спорт (в том числе шорт-трек), керлинг, фигурное катание, хоккей, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, сноуборд, горнолыжный спорт и волейбол на снегу. Кроме того, в рамках этих игр впервые пройдут демонстрационные соревнования по киберспорту. Соревнования продлятся до 5 марта, всего планируется разыграть 57 комплектов медалей.

«Дети Азии» — один из интересных и успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта, объединяющий на своих площадках талантливых, увлеченных ребят из разных регионов России и ряда азиатских стран», — отметил в своем приветствии президент РФ Владимир Путин и пожелал участникам удачи и всего наилучшего.