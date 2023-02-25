Минобороны сообщило о разгроме баз морпехов и сил спецоперации ВСУ

За прошедшие сутки на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях спецоперации Вооруженные силы РФ нанесли поражение 97-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 135-ти районах, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В Днепропетровской области были разгромлены пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций противника.

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«В районе населенного пункта Глухое Днепропетровской области поражены пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций», — сообщил Конашенков.

На Купянском направлении российская авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям противника в районах Масютовки и Ивановки Харьковской области и Новоселовского ЛНР. Потери ВСУ здесь составили до 60-ти военнослужащих, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

На Красно-Лиманском направлении, подразделения группировки войск «Центр» уничтожили около 180-ти украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, установку РСЗО «Град», гаубицу Д-20 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке штурмовой и армейской авиации за сутки ликвидировали свыше 120-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, гаубицы Д-20 и Д-30, а также склад артиллерийских боеприпасов в районе Авдеевки.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения российской группировки войск «Восток» были ориентированы на поражение скоплений живой силы и техники противника в районах Угледара и Доброволья ДНР и Гуляйполя Запорожской области. Потери противника здесь составили свыше 90 военнослужащих, три танка, две БМП, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, и два склада с боеприпасами. На Херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили американскую артиллерийскую систему М777 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Всего за прошедшие сутки, по данным Минобороны, ВС РФ нанесли поражение 97-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 135-ти районах. Российские истребители сбили украинские самолеты Су-24 и МиГ-29, а средства ПВО — еще один истребитель Су-25, восемь беспилотников, два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и три баллистические ракеты «Точка-У».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 390 самолетов, 210 вертолетов, 3236 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 8027 танков и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4215 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8538 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

