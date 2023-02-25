«Мы сильнее»: Медведев заверил, что нацизм будет «разбит и повержен»

Год специальной военной операции «сплотил граждан великого государства в борьбе с общим врагом» и «сделал стойкими на пути к главной цели». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «нацизм будет разбит и повержен», подчеркнув, что «Россия самодостаточна», у нее нет «шефов», и давить на нее бессмысленно, а приказывать и запугивать – бесполезно. Об этом он написал в статье для журнала «Национальная оборона».

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«В очередной раз нам противостоит практически целая империя разнообразных врагов: украинские и европейские неофашисты, США, прочие англосаксы и их вассалы (примерно полсотни стран). Они поставили себе целью задушить и стереть нашу страну с лица земли. Не выйдет. Мы сильнее, и теперь это тоже очевидно. А пресловутый "западный мир" – лишь малая часть мирового сообщества, примерно 15% населения планеты. Богатое, пресыщенное, но – меньшинство», — написал Медведев.

По его словам, год, прошедший с начала спецоперации «окончательно избавил от иллюзий относительно «демократического» Запада», и позволил россиянам обрести «твердую уверенность в собственных силах». Медведев отметил, что общий объем «целевого пакета» американской военной помощи Украине в ближайшее время достигнет порядка $50 млрд без учета европейских «передач». При это он подчеркнул, что российский оборонно-промышленный комплекс в состоянии произвести все необходимое для отражения и подавления любой агрессии.

«Сейчас оборонная промышленность нашей страны работает так, что никакие масштабные поставки западного оружия нашим врагам преимущество на линии столкновения обеспечить не смогут. То, что за столь короткий период удалось масштабировать производство вооружений, военной техники и средств поражения, удивляет наших противников», — написал Медведев.

По его словам, предприятия ОПК России работают слаженно и без сбоев, полностью справляясь с кратно выросшим гособоронзаказом. Строятся новые цеха и заводы, а выпуск продукции военного назначения на ряде объектов увеличен в десятки раз.

«Мы не просто расширяем производство, но и внедряем новейшие технологии, совершенствуем их в буквальном смысле "на марше". Неплохо, кстати, изучили и вражеское вооружение, которое взяли в виде трофеев и разобрали по винтику в наших военных конструкторских бюро. Извлекли для себя много полезного – опыт противника обратили себе на пользу», — подчеркнул Медведев.

«Одиозному киевскому режиму», по его словам, Россия может противопоставить намного более важное. Он привел слова трижды Героя СССР маршала авиации Александра Покрышкина, который в свое время заметил, что «у кого сердце крепче, кто владеет холодной, расчетливой смелостью, рожденной верой в успех и правоту своего дела, – тот сразит противника».

«С нами наша Родина, наша история, наше прошлое, которым мы гордимся. С нами наша сила, стойкость и чувство ответственности за будущее всего мира. Точно так же, как было в Великую Отечественную. Вновь посмевший поднять голову в Европе нацизм будет разбит и повержен», — заключил Медведев.

