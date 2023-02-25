На рынке США произошел мощнейший сдвиг

Вчера основные фондовые индексы США, взявшие было в четверг передышку в снижении, вновь закрыли торги в минус. Dow Jones Industrial Average потерял в пятницу 1,02%, S&P 500 – 1,05%, а Nasdaq Composite – 1,69%.

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Этот день выглядел как уходящая неделя в миниатюре. И не только потому, что вся она тоже закончилась падением индексов, причем самым большим в этом году (на 2,99%, 2,66% и 3,33% соответственно). Важнее фон: как вчера, так и ранее, статистика явно играла за медведей, убеждая рынок в неизбежности еще двух-трех, а то и более, подъемов ставок.

В пятницу, например, это были данные по базовому индексу расходов на личное потребление (Core PCE Price Index), на который ФРС любит смотреть при оценке своих успехов в борьбе с инфляцией. Он внезапно вырос до 4,7%, а аналитики ждали снижения до 4,3%.

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Для тех, кто сомневается, представители ФРС делали «ястребиные» заявления. Смысл их сводился к тому, что в борьбе с инфляцией ставки поднимут повыше и продержат на высоте подольше. В пятницу об этом сообщали публике президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер и ее коллега из Бостона Сьюзен Коллинз.

Конкуренция ценных бумаг

Так что казначейские облигации тоже быстро падали, создавая тем самым дополнительные основания для снижения акций. Ведь по доходности (особенно с поправкой на надежность) эти ценные бумаги уже стали реальными конкурентами.

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В пятницу у особенно чувствительных к денежно-кредитной политике U.S. 2 Year Treasury доходность (она меняется обратно пропорционально котировкам) достигла 4,841%. Формально это максимум с 4 ноября, однако, если не учитывать тот день, – то с лета 2007 года. Но более показательны казначейские векселя.

Один из способов оценки относительной стоимости акций и облигаций в США – сравнение доходности U.S. 6 Month Treasury Bill с текущими доходами, приходящимися на S&P 500 (величиной, обратной P/E — коэффициенту цена/прибыль). В середине февраля этот спред схлопнулся до нуля. По расчетам Bloomberg, это случилось впервые с 2001 года.

А сейчас он уже уверенно обжился в отрицательной области. Вчера шестимесячные векселя приносили 5,139%, а S&P 500 – 4,95%. Причем средняя дивидендная доходность входящих в индекс акций в два с лишним раза ниже этих цифр.

Такие сравнения, конечно, довольно условны, но они неплохо иллюстрируют мощнейший сдвиг, случившийся на рынках. 25 февраля прошлого года U.S. 6 Month Treasury Bill приносили лишь 0,71%, а с дивидендной доходностью столь же резких перемен не произошло.

Рецессия доходов

И это не может не сказаться на отношении инвесторов к акциям, хотя, конечно, моментальных изменений здесь ждать не стоит. Но тому же способствует и другой процесс.

Два подряд квартала падения прибылей компаний в годовом исчислении называют рецессией доходов и, вероятно, она наступит раньше, чем в США официально объявят об экономическом спаде. Во всяком случае, именно об этом вполне прозрачно говорят предварительные итоги завершающегося сезона отчетности.

За IV квартал 2022 года отчитались уже 94% компаний, акции которых входят в S&P 500. И по данным FACTSET, совокупное снижение прибыли, приходящейся на индекс, составило -4,8%. Те, кто еще не раскрыл результаты, радикально ситуацию уже не изменят. И можно смело говорить о том, что впервые с III квартала 2020 года прибыли упали в годовом выражении.

При этом собранные FACTSET прогнозы аналитиков показывают, что те ждут даже не двух, а трех отрицательных кварталов подряд. В первом из них они прогнозируют падение прибыли на 5,7%, а в следующем – на 3,7%.

Во втором полугодии аналитики, правда, обещают стремительный рост – по итогам всего года должно выйти увеличение прибыли на 2,2%. Но в последние месяцы они уже ставили коллективные рекорды по скорости пересмотра вниз своих прогнозов, так что ближе к лету вполне можно ожидать куда менее оптимистичных цифр.

Дорого и сердито

Однако даже и уже имеющиеся — показывают, что акции в США все еще отнюдь не дешевы. У S&P 500 форвардный двенадцатимесячный коэффициент P/E, по расчетам FACTSET, составляет 17,7. Это выше среднего за последние 10 лет (17,2), а ведь то было уникальное десятилетие – эпоха околонулевых ставок.

И это опять-таки не может не влиять на восприятие акций инвесторами, особенно учитывая то, что текущие прогнозы увеличения прибыли имеют неплохие шансы оказаться ошибочными. Но даже и то, что уже есть, если присмотреться внимательнее, указывает на чрезмерно высокую оценку акций.

Как следует из расчетов Yardeni Research, несмотря на медвежий рынок, коэффициент PEG для S&P 500 уверенно рос с начала 2022 года до последнего времени. Этот индикатор связан с именем легендарного инвестора Питера Линча и представляет из себя P/E, деленный на темпы прогнозируемого роста.

За год с небольшим, на фоне быстрого падения самого индекса S&P 500, его коэффициент PEG смог вырасти в полтора раз – примерно с 1,2 до 1,8. Такой уровень фиксировался в последние четверть века лишь во время пандемии. Это тоже не вызывает оптимизма.

«Высокий уровень оценок, наблюдаемый у коэффициента PEG в США, стал результатом того, что долгосрочная прибыль на акции внезапно подвела инвесторов, – писал на этой неделе клиентам глобальный стратег из Societe Generale Альберт Эдвардс. – Это означает, что текущий P/E около 18 очень уязвим, и не только со стороны резкого повышения доходностей по денежным средствам и облигациям».