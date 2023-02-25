Несмотря на санкции: Россия осталась крупнейшим поставщиком угля в ФРГ

Россия, несмотря на санкции Евросоюза, в 2022 году по-прежнему оставалась крупнейшим поставщиком каменного угля в Германию. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на данные германского союза импортеров угля.

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Согласно статистике, в общей сложности в 2022 году Германия закупила 44,4 млн тонн угля, что на 8% больше, чем в 2021-ом. Крупнейшим поставщиком была Россия — ФРГ импортировала 13 млн тонн российского угля. Несмотря на то, что поставки сократились на 37% по сравнению с 2021 годом, Россия сохранила позицию лидера.

На втором месте — США, поставившие в ФРГ 9,4 млн тонн угля (на 32% больше, чем в 2021 году), на третьем месте — Австралия (6,3 млн тонн). Кроме того, в прошлом году особенно заметно выросли поставки из ЮАР (на 278%, до 3,9 млн тонн) и Колумбии (на 210%, до 7,2 млн тонн).

Эмбарго ЕС и Великобритании на импорт из России угля и некоторых других товаров начало действовать с 10 августа 2022 года, но уже 21 сентября Еврокомиссия выпустила пересмотренное руководство. Оно разрешило доставку, финансирование и страхование российского угля в целях обеспечения мировой энергетической и продовольственной безопасности.

