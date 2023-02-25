Плюсы и минусы домов в стиле Барнхаус

В настоящее время они используются исключительно для проживания людей. Современные дома в стиле Барнхаус, строительством которых занимается комапния izbrusa.com, отличаются следующими особенностями:

простота планировки, которая имеет форму трапеции, квадрата или прямоугольника;

большие окна или панорамное остекление;

отсутствие заметных элементов на фасадах, пристроек, броских свесов и карнизов;

простая двускатная крыша;

монолитное покрытие крыши и стен без разделения – кровля переходит в стену;

в качестве строительного материала обычно используется древесина;

отделка выдержана в натуральных расцветках (чаще всего в темных тонах).

Экстерьер такого дома как бы указывает на его открытость к окружающей остановке, продолжением которой он является. Тот же принцип соблюдается и в оформлении интерьера – изнутри амбарный дом выглядит предельно минималистично.

Главное достоинство дома в стиле Барнхаус заключается в том, что он дарит ощущение безграничности, простора, свободы, которое не может вызвать ни одно другое жилое здание. Амбарный дом обеспечивает уют в пределах всего мира. Он имеет стильный и оригинальный вид. Простая планировка позволяет совмещать различные функциональные зоны без лишних глухих стен и перекрытий, свободно перекраивая внутреннее пространство. Непременное условие состоит в наличии второго света и жилой антресоли. При оформлении фасада и интерьера дизайнеры могут реализовывать самые смелые замыслы, выбирая разнообразные варианты отделки, расцветки, геометрии и размещения окон.

К недостаткам амбарных домов относится необходимость профессиональной подготовки проектной документации с соблюдением предельной математической точности. Антресольные этажи, большая площадь остекления, отсутствие перекрытий между первым и вторым этажами, декоративные несущие балки – все это требует проведения расчетов грамотными специалистами для выполнения норм безопасности. Нужно учитывать, что остекление стен и высокие потолки означают большие расходы на отопление, необходимость монтажа дополнительных радиаторов под окнами и терморегуляторов.

Другой недостаток заключается в уменьшении жилой площади относительно общей. Тем, кто дорожит каждым квадратным метром площади, следует отдать предпочтение классической планировке.