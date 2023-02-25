Синоптики пообещали москвичам март с «сюрпризами»

Теплый погодный сценарий в первый весенний месяц готовит погода только для жителей Южной России, Урала и Сибири. На северо-западе Русской равнины и на большей части территории Дальнего Востока средняя температура будет немного ниже нормы. В средней полосе Европейской России температурный режим ожидается в рамках климата, но в Москве не исключены температурные сюрпризы, сообщили в центре погоды «Фобос».

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«Главная особенность – в нынешнем марте температурный режим будет очень неустойчивым. Например, в Москве, в первую декаду марта погода будет в рамках климата, затем прогнозируется кратковременная волна тепла, которая сменится мощным арктическим вторжением. И только во второй половине третьей декады, наконец-то, возобладают весенние процессы, и среднесуточная температура станет положительной», — пообещали синоптики.

При таких погодных условиях снежный покров будет разрушаться достаточно медленно. Сейчас его южная граница находится у Низовьев Волги, Дона и в Ставрополье, а к Центральной России она отступит только в первой декаде апреля, уточнили метеорологи.

