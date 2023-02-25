Совет ЕС сделал заявление по новым антироссийским санкциям

Евросоюз включил в десятый пакет антироссийских санкций новые импортно-экспортные ограничения и запрет на работу некоторых СМИ. Под ограничения попали 96 организаций, в том числе три российских банка, следует из заявления Совета ЕС.

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«Сегодняшнее решение налагает дальнейшие запреты на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров, таких как электроника, специализированные транспортные средства, детали машин, запасные части для грузовых автомобилей и реактивных двигателей, а также товары для строительного сектора, которые могут быть направлены российским военным, такие как антенны или краны», — говорится в документе ЕС.

Санкции вводятся в отношении 96 организаций в связи с экспортом товаров двойного назначения. В список попали также семь иранских производителей дронов. Рестрикции распространяются и на три российских банка. Их названия в заявлении Совета ЕС не уточняются, однако Bloomberg ранее писал, что это будут Альфа-банк, Тинькофф Банк и Росбанк.

Кроме того, вводятся дополнительные ограничения на импорт российского синтетического каучука и асфальта, а также запрещается трансляция телеканалов RT Arabic и Sputnik Arabic. Совет ЕС также запретил гражданам РФ занимать руководящие должности на стратегических предприятиях в Евросоюзе и предоставлять россиянам мощности для хранения газа (за исключением части объектов СПГ). ЕС также вводит более подробные обязательства об отчетности о средствах и активах, попавших в санкционные списки физических и юридических лиц.