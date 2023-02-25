«Сталину понравилось бы»: Илон Маск оценил новую функцию в Google Photos

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск остроумно ответил в соцсети компании Google, которая анонсировала новую функцию в сервисе Google Photos для хранения и обработки фотографий. Миллиардер посчитал, что возможность «стирать» из кадра лишних людей, очень понравилась бы Иосифу Сталину.

Статья по теме: Илон Маск может скрестить Twitter, Tesla и SpaceХ

В твите Google сообщалось, что подписчики GoogleOne на Android и iOS смогут воспользоваться рядом новых функций, которые позволят «легко усовершенствовать свои воспоминания в Google Фото». В частности, с помощью функции Magic Eraser они смогут удалять с фотографий случайно попавших в кадр людей. В качестве примера выложено фото с пляжа, на котором сервис «стер» нескольких взрослых и детей, чтобы в кадре осталась только одна девочка.

В ответном твите Илон Маск опубликовал два снимка. На первом, историческом, снимке по набережной идут Сталин и его соратники Молотов, Ворошилов и Ежов. На отретушированном фото остались те же, но без главы НКВД Николая Ежова.

«Сталину понравилось бы», — прокомментировал Маск.

