«У нас своя стратегия»: Лукашенко опроверг «планы» объединения с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал фейковые вбросы о якобы поглощении республики Россией к 2030 году. Он считает, что «эта брехня» рождена, чтобы расколоть дружбу двух государств. Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами после участия в традиционной «Минской лыжне».

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«У нас есть своя стратегия? Есть. У России есть своя стратегия? Есть. И у России в отношении Беларуси в том числе есть своя стратегия — жить, как со своими братьями, в мире и дружбе. 100%. Я в этом "котле" полностью варюсь и участвую в этом. Нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство. Будучи независимым, суверенным, с Россией кто рядом стоит? Никто, кроме Беларуси. Что еще надо?», — цитирует пресс-служба Лукашенко.

По его словам, президент РФ Владимир Путин имеет аналогичное мнение по этим вопросам. Лукашенко также признался, что накануне имел длительный вечерний разговор с Путиным по разным темам. Он подчеркнул, что отношения сейчас между ними — «дай бог, чтобы всегда были такими».

Президент Белоруссии выразил уверенность, что подобные фейковые вбросы делаются специально с целью «встряхнуть и расшатать» страну в преддверии основного электорального 2024 года (выборы депутатов всех уровней, ВНС) и президентских выборов в 2025-м.

