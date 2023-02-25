В Приморье начались уникальные соревнования по подледному ориентированию

Единственные в мире соревнования по подледному ориентированию Under Ice Games стартовали в акватории Амурского залива Владивостока. В них принимают участие спортсмены из Кипра, Китая, Египта и разных регионов России. Состязания проходят уже в девятый раз, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

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«Дайверы соревнуются в умении найти подо льдом нужные буи, правильно проходить маршруты при низкой температуре воды и видимости на расстоянии вытянутой руки. В этих условиях участникам на скорость предстоит искать под водой контрольные точки и фиксировать их, дернув за веревку, на конце которой сигнальный буй», — пояснили в пресс-службе.

Международные соревнования проходят при поддержке мирового рекордсмена из Египта Ахмеда Габра, который в 2014 году нырнул на глубину 332,35 метра.

Как пояснили организаторы, у каждого участника состязаний будет свой маршрут, который можно преодолеть с компасом в руках. Расстояние между контрольными точками невелико, но большую роль здесь играет ледовый щит над головой. Безопасности на соревнованиях уделяется повышенное внимание, рядом дежурят врачи и водолазы.

Для зрителей предусмотрена не менее специфическая развлекательная программа: керлинг на льду и гигантский боулинг. Кроме того, установлен большой экран, на который транслируется видео с подводных камер, и можно увидеть, как дайвер проходит свой маршрут.