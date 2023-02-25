В России пройдет трехлетний эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств

С 1 марта 2023 года по 1 марта 2026-го в Москве, Московской и Белгородской областях пройдет эксперимент по онлайн-продаже рецептурных препаратов. В нем смогут принять участие аптеки, у которых есть собственный сайт или договор с маркетплейсом, помещения для хранения заказов и возможность вовремя и безопасно доставлять лекарства. Соответствующий порядок утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

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«В утвержденный Минздравом перечень попали антибиотики, а также большой спектр рецептурных медикаментов для лечения: сахарного диабета, гипертензии, бронхиальной астмы и других заболеваний», — пояснили в пресс-службе.

При этом в списке отсутствуют лекарства, содержащие наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества и препараты с долей спирта выше 25%. В правительстве подчеркнули, что данный эксперимент будет проходить на добровольной основе.