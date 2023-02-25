В Санкт-Петербурге создали уникальный крем из паутины

Студенты Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) разработали биоматериал на основе белков паутины, который заживляет и омолаживают кожу. Петербургский стартап SilkIns уже изготовил первую линейку кремов и занимается получением патента РФ, рассказали РИА Новости в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Статья по теме: Российская косметика показала нереальный результат

«Стартап SilkIns из университета ИТМО разработал белки на основе паутины, которые добавляются в кремы, заживляют порезы и устраняют дефекты кожи и акне благодаря стимуляции внутриклеточных процессов за одну-две недели», — рассказали в НТИ.

За основу студенты взяли белок из шелка пауков-птицеедов и шелкопрядов. Разработка уже прошла исследования in vitro и доказала свою эффективность. По словам основателя стартапа Дауди Дауддина, на рынке регенеративной косметики сейчас около 80% приходится на долю зарубежных производителей, поэтому разработчики ставили целью создать собственную, российскую продукцию. Ученые считают, что с каждым годом экология ухудшается, и на кожу приходится огромное количество повреждений и влияний извне.

Компания уже изготовила первую линейку продукции и занимается получением российского патента. Летом стартап планирует открыть собственную лабораторию по производству белков и подать заявку на международный патент.

