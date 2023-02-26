Акции недели: открытие Китая дало нужный эффект

За эту неделю Индекс МосБиржи прибавил 1,8%. Из входящих в него бумаг 90% осталось в плюсе. Однако черная металлургия выделилась и на таком фоне.

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Лидером роста в составе индекса стали акции «Северстали», прибавившие 6,76% по отношению к закрытию прошлой пятницы. Но подорожали и другие крупные металлурги: ММК – на 6,27%, а НЛМК – на 2,18%.

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От осенних минимумов они прибавили 86%, 79%, и 70,5% соответственно. При этом акции «Северстали» вплотную приблизились к многомесячному максимуму начала февраля, а ММК – превысили его.

Финансовой отчетности металлурги сейчас не публикуют, но покупатели их акций находят источник оптимизма в операционных результатах. Итоги года, опубликованные в феврале «Северсталью» и ММК показывают, что вопреки всем санкциям, проблемам с логистикой и прочему, компании довольно успешно адаптируются к новым условиям.

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У ММК спад производства и продаж оказался в годовом сопоставлении более существенным, но на фоне обвала акций и прочих событий прошлого года все это вторично. Главный вывод, который могли сделать инвесторы: масштаб бизнеса, выраженный не в рублях, а в тоннах, не сильно изменился. А значит главное сейчас – цены на сталь.

Но открытие экономики КНР в январе обеспечило рост спроса на сталь, в результате как китайские, так и мировые цены на нее пошли вверх. В феврале они ускорили рост и в России.

Согласно сводному индексу цен на черные металлы MetalTorg.ru, на этой неделе ценники в металлоторговле были подняты на 2,9%. За последний месяц их прирост составил 10,1%, а от минимума декабря – 12,4%.

В такие периоды прибыль металлургов обычно увеличивается заметно быстрее, чем дорожает их продукция. Так, по оценке аналитиков «БКС Мир инвестиций», сделанной в начале февраля, прогнозировавшийся ими тогда рост внутрироссийских цен на сталь на 15% должен был увеличить прибыль Северстали и ММК на 37–55%.

Конечно, цены сейчас все равно куда ниже, чем в рекордном по прибыли 2021 году. Но даже месяц назад индекс MetalTorg.ru был процентов на двадцать выше, чем на допандемийных максимумах.

Издержки, безусловно, с тех пор тоже выросли, но даже если компании начнут платить дивиденды в том же размере, что и в конце десятых годов, доходность выплат при текущих котировках будет двузначной. Так что те, кто покупал эти акции еще дешевле, обеспечили себе в этой сделке серьезный запас прочности.