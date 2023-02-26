«Будут московиты, уральцы»: Путин предупредил о намерениях Запада «раскассировать» Россию

Запад ставит своей целью развалить, «раскассировать» Россию и установить контроль над ее бывшими частями, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1». Согласно такому сценарию, русский народ в нынешнем виде может не сохраниться, а вместо него возникнут «московиты, уральцы и другие», предупредил глава государства.

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«Если мы пойдем по этому пути [распада России], я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее», — заявил Путин.

При этом президент подчеркнул, что «эти планы изложены на бумаге», но Россия в условиях выстраивания отношений «старалась об этом из как бы соображений партнерских, не говорить». Глава государства отметил, что единственная цель Запада — «раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть — Российскую Федерацию».

«Но это же все есть, это же все написано, на бумажке все написано. Ну, а теперь, когда их попытки переделать после развала Светского Союза мир исключительно под себя, довели вот до такой ситуации, ну, конечно, мы вынуждены на это реагировать», — добавил Путин.

При этом президент выразил уверенность, что, когда народ России сплочен и един, ему нет равных, и это — «главнейшее условие всех наших достижений и всех наших побед».

