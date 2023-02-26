Корабль «Союз МС-23», который вернет на Землю космонавтов, прибыл на МКС

Беспилотный корабль «Союз МС-23» в автоматическом режиме причалил к российскому малому исследовательскому модулю «Поиск» Международной космической станции (МКС). Он должен обеспечить штатное возвращение на Землю космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта NASA Франциско Рубио в сентябре, либо их срочный спуск в случае экстренной ситуации, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

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«Беспилотный корабль доставил на МКС 429 кг грузов для экипажа 68-й длительной экспедиции — космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов NASA Франциско Рубио, Николь Манн и Джоша Кассада, а также астронавта JAXA Коити Ваката», — сообщили в госкорпорации.

В частности, корабль доставил на МКС средства медицинского контроля и обследования, уборки станции и контроля чистоты атмосферы, обеспечения газового состава, водообеспечения и оборудование для научных экспериментов. Также он привез сменное оборудование для систем российского сегмента станции, средства приземления, техобслуживания и ремонта, санитарно-гигиенического обеспечения космонавтов, белье и контейнеры с рационами питания.

«Союз МС-23» предназначен для замены находящегося на российском сегменте МКС пилотируемого «Союза МС-22», у которого 15 декабря 2022 года произошла разгерметизация системы терморегулирования из-за пробоя радиатора спорадическим микрометеороидом, отметили в Роскосмосе.