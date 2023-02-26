МИД РФ поддержал возвращение РУДН имени Патриса Лумумбы

Москва поддерживает скорейшее возвращения Российскому университету дружбы народов (РУДН) имени Патриса Лумумбы, это являлось бы символом тесных образовательных и научных связей между Россией и Африкой. Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Ранее с таким предложением выступил посол Демократической Республики Конго в России.

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«Хотелось бы отметить обращение посла Демократической Республики Конго в России Ивана Вангу Нгимби, который от имени своего правительства и при поддержке всего африканского дипкорпуса призвал к скорейшему возвращению РУДН имени Патриса Лумумбы, что стало бы символом тесных образовательных и научных связей между нашими странами», — сообщил Богданов.

По его мнению, положительное решение этого вопроса послужило бы «важным сигналом для партнеров о том, что Россия возвращается в Африку, а Африка — в Россию». Дипломат также подчеркнул, что одним из главных направлений партнерства России и стран Африки является подготовка национальных кадров.

Университет дружбы народов был учрежден в 1960 году, в 1961-ом ему было присвоено имя Патриса Лумумбы — бывшего премьер-министра Демократической Республики Конго, одного из символов борьбы народов Африки за независимость. В 1992 году распоряжением правительства РФ вуз был переименован в Российский университет дружбы народов.