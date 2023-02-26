На Байкале построят крупный туристический комплекс с яхт-клубом

Глава минэкономразвития РФ Максим Решетников посетил особую экономическую зону «Байкальская гавань», провел рабочую встречу с ее резидентами и принял участие в подписании соглашения между правительством Бурятии и резидентом ОЭЗ, предполагающим строительство многофункционального туристского комплекса «Green Flow Yacht Resort» с яхт-клубом и школой водных видов спорта, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Статья по теме: Зеленые паруса

«В ОЭЗ "Байкальская гавань" отличные возможности для резидентов — здесь большая площадь, при этом единое планирование инфраструктуры и мастер-планирование в целом. Все это дает возможность сделать курорт даже не российского, мирового уровня. Сейчас здесь применяется весь комплекс федеральных решений, также Бурятия получает поддержку в рамках Дальневосточной программы. Поэтому здесь уникальные возможности для развития инвестпроектов», — заявил Решетников.

Министр посетил стройплощадку одного из крупнейших инвесторов ОЭЗ «Байкальская гавань» компании «Грин Флоу Байкал». По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, компания намерена построить здесь отель на 153 номера с тремя конференц-залами, оздоровительным комплексом, рестораном, детским центром, парковой зоной и парковкой.

В присутствии министра состоялось также подписание соглашения с еще одним резидентом — ООО «Путник Сибирь». Инвестор намерен построить на берегу Байкала многофункциональный курортный комплекс, включающий яхт-клуб, отель, школу водных видов спорта и ряд других объектов туристической инфраструктуры. Гендиректор проекта Александр Тертычный отметил, что на Байкале практически нет стоянок для судов, поэтому строительство данного комплекса может способствовать развитию водного туризма в регионе.

