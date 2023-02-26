«Назад в 1990-е»: украинских беженцев разочаровала жизнь в Канаде

Более 100 тыс. украинцев выехали в Канаду по программе для беженцев, однако некоторые уже разочаровались и собираются назад в Европу. Канада не оправдала их ожиданий, очень многие жалуются на невозможность найти достойную работу, низкие зарплаты, дорогое жилье и продукты, а также технологическую отсталость банков и запутанность медицинской системы, пишет «Страна».

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«Часть людей поманили за океан бесплатные билеты от благотворительных канадских фондов (но их еще надо было "словить", как в лотерее), других привлекли высокие "подъемные" от правительства в 3 тыс. канадских долларов (82 тыс. гривен) на взрослого и вдвое меньше на ребенка. Но это единовременная выплата (причем выдают ее не сразу, оформление занимает некоторое время), и по факту ее хватает на месяц-два – оплату жилья, счетов и еду», — говорится в публикации.

Селят на первое время в отеле или хостеле (от двух дней до двух недель), а дальше нужно искать жилье самому, а это сложно и дорого (от 1,5 тыс. канадских долларов – около 40 тыс. гривен). Чтобы снять квартиру, нужна выписка из банка с движением на счете, работа или официальное предложение от работодателя и оплата аренды минимум за три месяца вперед. Кроме того, большинство квартир в Канаде сдаюется без мебели, что тоже сулит дополнительные расходы.

Устроиться на работу в Канаде без знания языка практически невозможно: «только что-то копать, грузить, таскать, стирать, носить мусор». Зарплата на «простых работах» в среднем составляет 2 тыс. канадских долларов на руки (около 55 тыс. гривен). Но из-за большого наплыва беженцев без знания языка, устроиться на такие позиции не просто. Несмотря на оформление беженцам медицинской страховки, получить качественную медпомощь удается также не каждому: к врачу попасть очень тяжело, а сдать анализы без направления нельзя даже за деньги. Киевлянка Вероника призналась, что в Канаде «все очень медленно», будто бы попадаешь «назад в 1990-е».

«Мы все выросли на фильмах, где Америка и Канада показаны как процветающие страны, все такое новомодное и нафаршированное. И когда я ехала сюда, думала, что столкнусь с технологиями, а будто попала на 10 лет назад. Многие канадцы все еще пользуются уличными дисковыми телефонами, пишут и шлют бумажные письма, пользуются оплатой чеками. Я – тату-мастер, и на Украине часто работала с продукцией американских фирм, но в Канаде, хоть она по соседству, их не найти, о них даже и не слышали», — рассказала Алина Ивенко из Одессы.

Валентина Косюк из Кривого Рога приехала в Канаду минувшим летом с мужем и 12-летней дочкой, устроилась работать кондитером в пекарню в пригороде Торонто, и в целом, в отличие от многих своих соотечественников, довольна жизнью. До этого они жили три года в Польше. Женщина призналась, что на Украине она «пахала» по 8-10 часов в сутки, что в Польше, что в Канаде, поэтому особой разницы в уровне жизни она не заметила.

При этом многие украинские беженцы жалуются именно на дороговизну. По их мнению, на то, что потратишь в Торонто за два месяца, в Киеве можно было бы жить полгода. Поэтому в соцсетях они советуют ехать в Канаду только молодым, целеустремленным, знающим язык, необремененным иждивенцами и имеющим сбережения.