Потеснят автоцентры: специалист спрогнозировал появление дроносалонов в России

Специализированные салоны по продаже и техобслуживанию дронов появятся в России в ближайшие годы. Они будут работать по аналогии с автодилерами и предоставлять услуги трейд-ин, дрон-шеринга, проводить диагностику и ремонт аппаратов, рассказал РИА Новости представитель рынка AeroNet Национальной технологической инициативы, гендиректор компании «Агримакс.Аэро» Максим Чижов.

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«В России в ближайшие годы появятся специализированные салоны по продаже беспилотных летательных аппаратов для решения бизнес-задач в таких отраслях экономики, как строительство, мониторинг объектов и территорий, сельское хозяйство и логистика. Офлайн-магазины будут оказывать услуги трейд-ин, дрон-шеринг, проводить техническую диагностику и ремонт аппаратов», — считает Чижов.

Он отметил, что первые такие салоны могут открыться на базе автоцентров в крупных городах, где высок спрос на БПЛА. С учетом быстрого роста рынка беспилотников через несколько лет в России дроносалоны станут таким же каналом продаж, как и салоны автодилеров, уверен специалист. Они будут ориентированы, в первую очередь, на бизнес и предпринимателей.

«Стандарты качества запчастей и качества технического сервиса нужно будет соблюдать не менее, а более строго, чем в автомобильной отрасли, но и развитие рынка продиктует переход от модели дорогостоящего и длительного ремонта на авиапроизводстве к ремонту в дилерском салоне, прошедшем необходимую сертификацию. Мультибрендовые дилерские салоны, например, имеют шанс стать точками притяжения, помимо прочего, для заказа к исполнению различных услуг при помощи беспилотников», — добавил Чижов.