Россиянам дали советы по выбору первого электромобиля

При выборе первого электромобиля предпочтение стоит отдавать моделям с увеличенным запасом хода, произведенным в России, а не ввезенным в страну по параллельному импорту, считает эксперт инфраструктурного центра «Автонет» НТИ на базе Московского Политеха Юрий Урюков. Из отечественных марок в беседе с РИА Новости он порекомендовал Evolute и «Москвич 3е».

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«Сейчас батарейные машины активно завозят в РФ по схеме параллельного импорта. Но надо понимать, что полноценной гарантийной и сервисной поддержкой обеспечены модели лишь из официальных поставок. Кроме того, при покупке "серого" экземпляра есть шанс получить вариант, совершенно неподготовленный к российским холодам — со слабой "печкой" или, допустим, никудышной теплоизоляцией аккумуляторов», — предупредил Урюков.

Принимая во внимание, что зарядная инфраструктура в России только развивается, эксперт порекомендовал обратить внимание на модели с увеличенным запасом хода. При этом, по его словам, необходимо учитывать, что условные 400 километров по испытательным циклам NEDC и WLTP — две большие разницы. Во втором случае заявленный продавцом предельный пробег без подзарядки будет куда ближе к реальности, указал специалист.

Если бренд электроавтомобиля не имеет особого значения, Урюков посоветовал присмотреться к продукции отечественной марки Evolute, на которую распространяется госсубсидия — скидка 25% (но не более 625 тыс. рублей). Также, по его мнению, список льготных моделей скоро может пополниться и другими локализованными в РФ машинами, например, электрокроссовером «Москвич 3е».

