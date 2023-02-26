«Самая угнетаемая нация»: Рогозин призвал выдать паспорта РФ всем русским на планете

Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин считает, что спецоперация «разделила нас на своих, чужих, чужих среди своих и своих среди чужих». Последние, по его мнению, ярко проявили себя перед посольством России в Берлине, когда начали возлагать цветы к подбитому на Украине русскому танку. Экс-глава Роскосмоса в своем Telegram-канале назвал русских самой большой разделенной и угнетаемой нацией и призвал выдать всем соотечественникам паспорта РФ, где бы они ни жили.

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«Русские — самая большая в мире разделенная и угнетаемая нация. И уж коли мы все же спустя 31 год после трагедии 1991-го слезли с диванов и пошли ее соединять и защищать, то давайте подкрепим это дело долгожданным и даже перезревшим решением о возвращении нашим соотечественникам, всем русским людям (для меня русские немцы — такие же русские, как и все остальные), где бы они ни жили, их законных прав и документов — паспортов Российской Федерации», — написал Рогозин.

При этом недавний случай с предоставлением российского гражданства двум бразильским футболистам, по его мнению, продемонстрировал, что «государство так и не повернулось лицом к своим соотечественникам». Рогозин считает, что правильнее было бы «вернуть всем русским людям их законные российские паспорта», а не выдавать их «быстроногим бразильцам и алкашу Депардье из Саранска».

«Неужели гражданская позиция, ярко занятая нашими соотечественниками в Берлине у русского танка в эпоху шельмования всего, что связано с нашей Родиной, нашей историей, русским языком и культурой, не растопит сердца тех, кто до сих пор не разделяет нашу позицию, что ныне самый актуальный и самый важный лозунг нации — это "Русские всех стран, соединяйтесь!"?», — добавил Рогозин.