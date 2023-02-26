«Солнцепеки» под Угледаром: Минобороны сообщило об успехах спецоперации

За прошедшие сутки на Купянском направлении спецоперации Вооруженные силы РФ уничтожили шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ, в районе Авдеевки — узел связи 110-й мотопехотной бригады, а под Старорайским — ремонтно-восстановительную базу вооружения и военной техники противника, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. На Донецком направлении при поддержке тяжелых огнеметных систем за сутки было ликвидировано свыше 100 украинских военнослужащих.

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«На Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Масютовка и Кисловка Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Першотравневое, Табаевка, Синьковка, Ягодное и Крахмальное Харьковской области уничтожены шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля», — сообщил Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении, подразделения группировки войск «Центр» уничтожили до 130-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и гаубицу Д-20. На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки ликвидировали свыше 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30. В районе Разлива ДНР уничтожен склад боеприпасов 68-й егерской бригады ВСУ, а вблизи Часова Яра —радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли комплексное огневое поражение ВСУ в районах Угледара и Никольского. Потери противника здесь составили более 75-ти военнослужащих, один танк, БМП, боевая бронированная машина и два пикапа. В районе Червоного Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады теробороны. На Херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 70-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей и три гаубицы Д-30.

Всего за прошедшие сутки, по данным Минобороны, ВС РФ нанесли поражение 103-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 167-ми районах. В районе Авдеевки ДНР был уничтожен узел связи 110-й мотопехотной бригады ВСУ, а в районе населенного пункта Старорайское — ремонтно-восстановительная база вооружения и военной техники противника. Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 и семь беспилотников.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 390 самолетов, 211 вертолетов, 3243 беспилотных летательных аппарата, 405 зенитных ракетных комплексов, 8042 танка и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4222 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8556 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

Накануне пресс-служба Минобороны выложила в Telegram-канале видео работы тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» под Угледаром. По данным ведомства, по всему городу «нацисты обустроили укрепленные огневые позиции, но против огнемета они бессильны», так как в зоне поражения все гибнут даже в укрытиях из-за перепада давления.

