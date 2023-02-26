США столкнулись с угрозой нашествия «суперсвиней»

Соединенным Штатам угрожает вторжение гибридных «суперсвиней», сообщает британское издание Guardian. По данным обозревателя Адама Гэббата, «гигантские, невероятно умные и неуловимые животные», выведенные канадскими фермерами путем скрещивания домашних свиней с дикими кабанами, вскоре могут проникнуть на север США, «прокладывая туннели под снегом».

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«Суперсвиньи были созданы фермерами, скрестившими диких кабанов и домашних свиней в 1980-х годах. Результатом стала крупная свинья, которая давала больше мяса, и людям в канадских охотничьих угодьях было в нее легче стрелять. Эти свиньи сбежали из плена и быстро распространились по Канаде. Одна свинья весит более 300 кг (661 фунт), что позволило ей выжить на западе страны, где зимой морозы доходят до -50 градусов», — говорится в публикации.

Специалист по диким свиньям из канадского Университета Саскачевана Райан Брук отметил, что дикие свиньи — самые опасные крупные млекопитающие на планете, так как «невероятно умны и очень неуловимы». Они не замерзли в диких условиях, как им предрекали, а быстро приспособились и распространились уже на территории 1 млн кв. км, преимущественно в Альберте, Манитобе и Саскачеване. По словам Брука, свиньи выживают в экстремальных погодных условиях, прокладывая под снегом туннели глубиной до двух метров. Они создают снежные пещеры и даже выстилают их дно рогозом для теплоизоляции. «Суперсвиньи» пожирают урожай, распространяют болезни, убивают даже оленей и лосей.

«В период с 2010 по 2012 год, вероятно, был шанс найти и уничтожить их. Но сейчас они настолько широко распространены и настолько многочисленны, что уже в 2018 или 2019 году я перестал говорить, что их искоренение возможно. Они определенно здесь, чтобы остаться», — добавил Брук.

