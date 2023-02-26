Страны Северной Африки начали «ненасытно» скупать российские нефтепродукты

Пока Россия отрезана от европейского рынка, Северная Африка «ненасытно» скупает у нее дизельное топливо и продукты нефтепереработки. Сложившая ситуация уже обеспокоила страны Евросоюза, пишет The Wall Street Journal.

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«Поскольку Россия отрезана от европейского рынка, страны Северной Африки стали ненасытными покупателями дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки. Рост торговли стал своего рода спасательным кругом для Москвы, обеспечив новый здоровый поток доходов, но также вызвал обеспокоенность по поводу того, не подрывает ли он усилия Запада по удалению российского ископаемого топлива из своей экономики», — говорится в публикации.

По данным издания, в 2021 году Тунис практически не покупал у России нефтепродукты, но в последние месяцы начал активно приобретать бензин, лигроин, дизтопливо и газойль. В январе текущего года в страну поступило 2,8 млн баррелей российских нефтепродуктов, в феврале ожидаются поставки еще 3,1 млн баррелей.

В Марокко ситуация примерно та же. В 2021 году страна закупила 600 тыс. баррелей российского дизтоплива, а в одном только январе 2023-го объем закупок из России вырос до 2 млн баррелей. В феврале прогнозируются поставки еще 1,2 млн баррелей.

Резкий рост интереса к нефтепродуктам из России зафиксирован также в Алжире, Египте и Ливии, пишет The Wall Street Journal.