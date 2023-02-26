«Военная операция войдет в историю»: глава ДНР назвал главные достижения за год СВО

Когда президент РФ принял решение о начале спецоперации, страхов и сомнений не возникло, наоборот, были «решительность и желание действовать», заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС. Самыми знаковыми событиями за год СВО он назвал освобождение Волновахи и Мариуполя, прогнозировать же сроки окончания спецоперации не стал, поскольку она «проходит согласно реальной обстановке на земле».

Статья по теме: Трудовой фронт Донбасса

«Мы полностью освободили юг республики. Там, где еще недавно стояли вражеские танки, сейчас восстанавливается мирная жизнь, возводятся новые дома, ремонтируются школы. Безусловно, знаковым стало освобождение Волновахи, Мариуполя. Нам удалось добиться полной капитуляции самых идейных националистов. Убежден, эта военная операция войдет в историю», — заявил Пушилин.

Он отметил, что иллюзий насчет киевского режима в ДНР и так никогда не было, однако в самом начале СВО недооценили только одно – «цинизм противника, его готовность идти на любые жертвы ради достижения целей». За год СВО, по его словам, удалось сделать многое, хоть порой и кажется, что продвижение идет несколько медленнее, чем хотелось бы. Пушилин подчеркнул, что больше половины территории ДНР в ее законных административных границах контролируется в полной мере. В данный момент глава ДНР считает важным защитить и обезопасить граждан, отодвинуть противника дальше от конституционных границ.

«С точки зрения военной стратегии, конечно, есть глобальные задачи: нужно взломать самую серьезную линию обороны на Авдеевском направлении, чтобы уменьшить количество обстрелов Донецка, уничтожить оборонительный узел противника на артемовском участке фронта, ну а после – разбить оборону ВФУ (вооруженные формирования Украины) в Славянско-Краматорском районе», — заявил Пушилин.

Прогнозировать сроки окончания СВО глава ДНР не стал, поскольку «спецоперация проходит согласно реальной обстановке на земле». Вооружение, поставляемое Киеву Западом, вносит, по его словам, свои коррективы. И чем больше дальнобойных систем будет передано Украине, тем дальше и дольше придется отодвигать угрозу от границ.

Пушилин рассказал также о работах по восстановлению освобожденных территорий. Так, в Мариуполе менее чем за полгода с нуля было построено 15 многоквартирных жилых домов, возведены крупнейший спасательный центр и многофункциональный медцентр. На финальной стадии строительства находится водовод «Дон – Северский Донец», который позволит подавать в ДНР порядка 300 тыс. м3 воды в сутки. Кроме того, в республике сейчас активно восстанавливаются дороги, детские сады, школы, больницы, досуговые и спортплощадки.