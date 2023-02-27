Акции дня: бумаги угольщиков растут перед отчетами

Котировки российских угольных компаний торговались в плюсе на Мосбирже в понедельник, 27 февраля. За день обыкновенные акции «Мечела» подорожали на +2,56% до 125,16 рублей, а привилегированные акции на +5,1% до 164,9 рублей за штуку. Бумаги «Распадской» выросли на +3,02% до 255,85 рублей за штуку.

Трейдеры обратили внимание на акции перед отчетами компаний, которые обещают порадовать инвесторов.

«У российских угольщиков неплохие перспективы. Сейчас важно дождаться отчётов за 2022 год. Распадская и Мечел, главные представители сектора на бирже, должны опубликовать результаты в марте. Если вспомнить известные нам результаты первого полугодия, у «Распадской» они достаточно сильные», - считают аналитики InvestFuture.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +1,50% до 2241,1 пунктов. Индекс РТС поднялся на +3,41% до 945,29 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:44 мск составила 82,27 долларов за баррель (-0,66%). Российская валюта укреплялась– 74,91 руб. за доллар.