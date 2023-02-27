Бюджетное управления Конгресса спрогнозировало фактическую остановку роста экономики США

Несмотря на громкие заявления президента США Джозефа Байдена о том, что американская экономика «работает как часы», актуальные данные говорят об обратном.

Как пишет обозреватель издания Washington Examiner Брюс Томпсон, в новом докладе Бюджетного управления Конгресса США прогнозируется рост дефицита федерального бюджета в течение ближайших десяти лет; ожидается еще больший застой в экономике.

Согласно документу, экономический рост США практически «остановится» в 2023 году, рост реального ВВП замедлится до 0,1 процента и составит около 1,9 процента за десятилетие.

Сейчас ожидается, что дефицит федерального бюджета увеличится на три триллиона долларов из-за более высоких расходов и замедления роста. Налоги будут в среднем намного выше исторических уровней в течение следующих десяти лет. Федеральный долг к 2033 году поднимется до $46 трлн.

«При Джо Байдене у миллионов семей образовались бюджетные дыры, и они оказались еще больше ввергнуты в долги из-за падения их фактических доходов. Располагаемый доход домохозяйств упал более чем на один триллион долларов в 2022 году, что является самым большим падением с 1932 года», — заключает аналитик.

По его словам, нынешняя администрация США «ничего не делает для улучшения жизни трудящихся». Обозреватель ссылается на результаты опросов, согласно которым простые американцы видят ближайшие экономические перспективы в крайне мрачном свете, в то время как глава государства продолжает кормить своих сограждан пустыми обещаниями, призывая к повышению налогов и увеличению расходов.