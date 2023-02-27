Денис Мантуров поручил возобновить работу Луганского авиазавода

Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в регион оценил состояние Луганского авиационного ремонтного завода и поручил возобновить его работу. Через восемнадцать месяцев предприятие должно выйти на показатели до 2014 года, когда его деятельность была остановлена. Об этом говорится в новостном сообщении на сайте кабмина.

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Во ходе поездки в Луганскую Народную Республику Мантуров вместе с врио главы региона Леонидом Пасечником посетил ряд промышленных и торговых объектов. Оценив мощности по производству и ремонту авиационных двигателей и вертолетных редукторов Луганского авиазавода, вице-премьер отметил, что предприятие имеет большой потенциал и все необходимые компетенции для производства востребованных сейчас систем, однако находится в простое с 2014 года.

Глава Минпромторга поручил «в сжатые сроки» возобновить работу завода. «Примерно через полтора года [предприятие] должно выйти на показатели, которые были до остановки его работы», — подчеркнул он.

Как сообщается на сайте правительства, к решению этой задачи будет подключена Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Мантуров пообещал решить вопросы задолженности по заработной плате сотрудникам предприятия и организовать, при необходимости, их дополнительное обучение. Кроме того, будет проведена инвентаризация всех проблем и возможностей завода.

Луганский авиационный ремонтный завод — одно из старейших авиапредприятий на территории бывшего СССР. Он был основан в 1931 году и за время второй мировой войны отремонтировал около 1,7 тысяч самолетов и более 2,5 тысяч авиадвигателей. После 1991 года получил статус государственного предприятия Украины, вошел в состав созданного в 2010 году государственного концерна «Укроборонпром», фигурировал в перечне предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны. В 2014 году работа завода приостановилась из-за начавшихся боевых действий, его руководство и часть сотрудников покинули территорию ЛНР.