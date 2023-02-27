Эксперт: упрощение выдачи инвесткредитов для промышленности — важный шаг для запуска новых проектов в Москве

Решение властей Москвы упростить выдачу льготных инвестиционных кредитов для промышленности — важный шаг как для действующих предприятий, так и для тех, кто только готовится запустить собственный проект. Это также придаст импульс дальнейшему росту деловой активности в городе. Таким мнением поделились эксперты отрасли 27 февраля, комментируя инициативу мэрии столицы.

Напомним, президент России Владимир Путин обозначил рост мощностей отечественной индустрии как одну из важнейших задач для страны в своем послании федеральному собранию.

Затем президиум правительства утвердил несколько решений по развитию промышленного и технологического потенциала промышленности Москвы. Один из них — программа льготного кредитования, запущенная как одна из антикризисных мер поддержки прошлой весной. По ее условиям, заем в размере до 3 млрд рублей выдают под 3% годовых на срок до трех лет. Теперь условия выдачи таких кредитов упростили. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, предприятиям больше не нужно будет предоставлять данные по объему выручки от промышленно-производственной деятельности и численности персонала за прошлые годы. Кроме того, направить средства кредита можно будет не только на создание или реконструкцию заводов, но и на благоустройство территории производств. Кроме того, льготные займы будут доступны и промышленникам из оборонно-промышленного комплекса.

«Благодаря этому механизму предприятия наращивают вложения в собственное развитие, инвестиции в основной капитал и создание современной промышленной инфраструктуры», — прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его оценке, такая помощь в будущем «станет стимулом для увеличения объемов производства, расширения научной инновационной деятельности и создания новых рабочих мест».

Решение города упростить порядок выдачи льготных инвесткредитов, безусловно, придаст импульс дальнейшему повышению деловой активности в столице, полагает председатель «Деловой России» Алексей Репик. «В Москве ведется колоссальная работа по созданию более комфортной и конкурентоспособной среды для местных предпринимателей, которые действительно хотят внести вклад в развитие города и российской экономики, нарастить производство востребованной продукции и способствовать решению задач импортозамещения», — отмечает он.

Аналогичного мнения придерживаются и представители отрасли. Решение правительства Москвы — своевременный шаг не только для действующих предприятий, реализующих планы по развитию территории, но и для тех, кто только готовится к запуску промышленного производства, полагает генеральный директор ПАО «Калибр» Сергей Севостьянов. Опираясь на собственный опыт, можно отметить, что снижение бюрократических барьеров и сокращение обязательных требований положительно влияет на стратегические решения инвестора, отмечает он. При этом обязательным условием остается соблюдение сроков объекта в эксплуатацию. «Критичное условие не всегда зависит только от заявителя, а в условиях экономической турбулентности может отпугнуть потенциальных инвесторов и промышленные площадки от получения кредита», — добавляет предприниматель.

В производственной компании «Смарт Системз» отмечают, что уже имеют положительный опыт работы с Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства. В 2019 году инвестиции фонда позволили наладить серийное производство электронной RFID-бумаги ускоренными темпами, напоминает гендиректор компании Никита Кожемякин. «Наш продукт открыл доступ к растущему RFID-рынку традиционным типографиям, которые смогут самостоятельно производить широкий ассортимент NFC-изделий без дополнительных инвестиций в оборудование. Так что можно сказать, что фонд помог не только нашей компании получить выгодные условия для развития инновационных технологий, но и сэкономить сотни миллионов рублей нашим партнерам – типографиям», — резюмирует он.