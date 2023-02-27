Электромобили для последней мили

Первый российский электрогрузовик EVM PRO поставят заказчикам уже во втором квартале 2023 года. Об этом «Эксперту» рассказали в пресс-службе компании «Электромобили Мануфакчуринг рус».

Там уточнили, предзаказ на первую партию уже открыт. Открытие завода по серийному выпуску EVM на территории ОЭЗ «Технополис Москва» намечено на конец марта 2023 года. Объем — 1000 машин в год. Стоимость первых 250 автомобилей составит 4,5 млн рублей.

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Известно, что сам грузовик был разработан в феврале 2022 года на базе шасси «УАЗ Профи». Запас хода авто на одном заряде составит до 300 км, полезная нагрузка — до 1 тонны, что подходит для городской среды. Для сохранения заряда в минусовые температуры предусмотрен обогрев батареи.

В эксклюзивном комментарии «Эксперту» учредитель и генеральный директор «Электромобили Мануфакчуринг рус» Илья Рашкин рассказал, что сама идея проекта появилась, когда в компании увидели вектор на развитие электротранспорта, заданный правительством страны. На предприятии решили оперативно занять свободную нишу — легкий коммерческий транспорт.

«Дальше мы все посчитали и поняли, что бизнес-модель работает, если не идти типовым для автопрома путем — делать машину с нуля. Поэтому мы взяли готовое шасси УАЗ Профи и снабдили его собственными разработками в части бортовой электроники, силовой электроники, создав первый российский электрогрузомобиль. Мы изначально были ориентированы на полностью российский продукт, потому что не хотели зависеть от западных поставщиков и комплектующих, а также сразу ориентировались именно на производство полного цикла. В итоге такая бизнес-модель позволила нам в феврале 2022 года представить предсерийный образец, а уже спустя год в марте 2023 года мы открываем завод по серийному выпуску», — заявил Илья Рашкин.

Он обратил внимание, что производство электрогрузовика — максимально локализовано. «Основная наша статья затрат на импорт сейчас — китайские аккумуляторные ячейки, но с появлением отечественных вариантов с рентабельной ценой будем переходить на них. С учетом нашей сильной инженерной составляющей, собственной R&D лаборатории и опытного производства мы можем максимально быстро создать и тестировать решения, наилучшие из них запуская оперативно в серийное производство», — рассказал Илья Рашкин.

Гендиректор «Электромобили Мануфакчуринг рус» указал, что EVM PRO предназначен для внутригородской логистики. Основные потребители — маркетплейсы, логистические компании, почтовые и коммунальные службы. В общем — доставка последней мили.

«Прежде чем создать этот электромобиль, мы провели глубокое исследование рынка и опытным путем определили необходимые характеристики. Мы понимаем, что в среднем в день осуществляется 20-25 доставок, это 150-250 км. Именно столько наш EVM PRO может пройти на одном заряде и быть независимым от развития зарядной инфраструктуры региона использования. Предварительный интерес уже проявили “Почта России”, “Леруа Мерлен” и другие. Могу сказать, что первая партия в 250 машин, уже законтрактована полностью, что неудивительно с учетом экономического эффекта. Во-первых, покупая машину в лизинг или кредит, вы получаете субсидию в 950 тысяч рублей, а во-вторых, километр пробега EVM PRO стоит 7-8 рублей, что вдвое дешевле чем на авто с ДВС», — резюмировал он.

Автоэксперт Максим Пастушенко в беседе с корреспондентом «Эксперта» оценил новую отечественную разработку. Он заметил, что концептуально такой небольшой развозной грузовик — востребованный объект рынка. Особенно, если невысокой будет его цена.

«Дело в том, что все небольшие грузовые автомобили, которые перемещаются по городу, имеют небольшие дистанции. Запаса электромобиля на такие маршруты должно хватать. С экономической точки зрения это, действительно, будет дешевле, чем пользоваться авто с двигателем внутреннего сгорания. Единственное, что на базе должна быть специальная зарядка», — отметил он.

При этом Максим Пастушенко считает, что концепция проекта не лишена недостатков. «За основу взят УАЗ, в итоге получается огромный капот, который в условиях узких улиц города не нужен. Кроме того, в нем довольно тесная кабина. Конструкция массивная и тяжелая, она не добавляет авто хода. Весь этот вес надо нести и тратить на него электроэнергию. Конечно, я бы в роли такого грузовичка видел что-то более компактное», — пояснил автоэксперт.

Вместе с тем, Максим Пастушенко согласен, что EVM PRO будет популярен среди сетевых магазинов, служб доставок и так далее. Причина этого проста — достойной альтернативы в данном классе сейчас в России просто нет.