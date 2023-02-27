Fix Price побудил инвесторов фиксировать прибыль

Прошлый год нельзя было назвать простым для классических ритейлеров. Сильный удар по ним нанесло развитие крупных маркетплейсов. Последние за счет огромного ассортимента и объемов продаж, возможно и демпинга, а также из-за отсутствия расходов на содержание торговых площадей заставили все торговые сети снижать цены.

Полная версия этого материала доступна только подписчикам Читать материалы сайта Expert.ru в полном объеме могут только те, кто оформил платную подписку. Попробовать бесплатно Подписаться за 390 руб Я – подписчик