Прошлый год нельзя было назвать простым для классических ритейлеров. Сильный удар по ним нанесло развитие крупных маркетплейсов. Последние за счет огромного ассортимента и объемов продаж, возможно и демпинга, а также из-за отсутствия расходов на содержание торговых площадей заставили все торговые сети снижать цены.
Fix Price побудил инвесторов фиксировать прибыль
Компания Fix Price Group PLC опубликовала сильную отчетность за прошлый год. Однако инвесторы обратили внимание на снижение темпов роста.
Коллаж: Тамара Ларина
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