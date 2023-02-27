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Fix Price побудил инвесторов фиксировать прибыль

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
27 февраля 2023, 16:54

Компания Fix Price Group PLC опубликовала сильную отчетность за прошлый год. Однако инвесторы обратили внимание на снижение темпов роста.

Коллаж: Тамара Ларина