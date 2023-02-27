Газ достиг дна

Фьючерсы на природный газ в США поднялись в пятницу, 24 февраля 2023 на 5,8% в связи с ожиданиями, что спрос на отопление увеличится из-за более низких температур. Тем временем цены на газ в Европе в пятницу в целом были стабильны и находились немногим выше 550 долларов за тысячу кубометров.

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При этом есть ожидания, что спрос на экспорт СПГ из Штатов увеличится. Спрос на сжиженный газ готов «достичь новых максимумов в течение следующих 30-45 дней» и может «начать выравнивать растущие излишки в хранилищах природного газа» в США, полагает аналитик EBW Эли Рубин.

Цены на газ в Европе на базисе TTF в прошедший период упали до 565 за 1000 кубометров на фоне прихода весны и поступления на рынок дополнительных объемов американского СПГ, подтверждает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Запасы газа в европейских ПХГ по состоянию на 25 февраля упали до 62,5%, но все же остаются значительно выше запасов на аналогичную дату прошлого года.

В США стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) в прошедший период подросла до 2,548 долл./mmbtu (91,2 долл. за 1000 кубометров) в связи с запуском экспортных отгрузок Freeport LNG. Запасы природного газа в американских ПХГ, по данным Минэнерго США, по состоянию на 17 февраля снижались, но все же оставались на 21,9% выше уровня прошлого года и на 15,2% выше уровня за последние пять лет. В то же время производители газа начали сообщать о сокращении добычи путем закрытия буровых установок на фоне снижения цен и падения прибыли. Заявки на экспорт СПГ из США в настоящее время составляют 12,7 млрд куб. футов в сутки.

При этом стоимость природного газа в Азии на базисе JKM понизилась до 14,9 долл./ mmbtu, или до 533 долл. за 1000 кубометров. Рынок, отмечает аналитик, продолжает наблюдать за тем, как спрос на СПГ в Азии будет проявляться в этом году. Ожидается, что рынок СПГ останется напряженным из-за растущего спроса в Китае и отказа Европы от российского газа.

«Приближение весны неминуемо снижает потребление газа на отопление, а высокий уровень накопленных запасов откладывает их пополнение. Можно отметить постепенное возвращение рынка покупателя, что уже привело к значительному снижению цен. Но дальнейшее падение цен уже начало приводить к сокращению предложения, что поддержит рынок в среднесрочной перспективе», — считает Оксана Лукичева.

Цена газа в Европе практически не меняется в течение недели, оставаясь на минимумах с лета 2021 года, подтверждает аналитик TeleTrade Владимир Ковалёв. Вот и новая неделя, по его словам, началась с их некоторого снижения от 555 ниже 540 долл. за 1000 куб. м.

Малая волатильность связана со многими обстоятельствами, поясняет эксперт. Окончание зимы и относительно тёплая погода при сохранении высоких запасов в ПХГ уменьшают спрос на топливо. Предположительное возобновление работы после пожара экспортного завода по производству СПГ Freeport LNG в США может означать уменьшение стоимости импорта сжиженного газа для Европы. Растут доллар и доходность гособлигаций США (на предположениях о дальнейшем повышении процентных ставок ФРС США весной). Данные факторы давят на цены газа.

Однако и ниже текущих значений они не проседают, обращает внимание Владимир Ковалёв. Рынок ожидает, что конъюнктура в ближайшие месяцы может поменяться. При нынешних котировках становится всё более выгодным использовать газовое топливо в противовес многим иным источникам энергии. Увеличение спроса в Азии, прежде всего, в Китае, способно перенаправить туда часть экспортных потоков.

Кроме того, отмечает эксперт, значительное уменьшения газовых цен к настоящему времени выступает одним из возможных условий, препятствующих рецессии в Европе. И если её удастся избежать, преодолеть сжатие экономики, производственные потребности в газе повысятся.

Указанные и иные противодействующие факторы заставляют котировки оставаться почти без движения последние дни, но всё же пока с превалированием давления вниз, констатирует аналитик. По его словам, на начавшейся неделе, а именно 2 марта, важной для рынка может оказаться информация о потребительской инфляции в еврозоне.

Предполагается, что в феврале она снизилась до 8,2% по сравнению с 8,6% месяцем ранее. Если так, то это станет дополнительным аргументом против ужесточения денежной политики Европейского ЦБ, что также способно поддержать цены газа. В связи с такими обстоятельствами интересными могут оказаться публикация протоколов заседания ЕЦБ в четверг и выступления его представителей 2 и 3 марта.

Вероятно, указывает Владимир Ковалёв, котировки газа не уйдут ниже психологического уровня 500 долл., и актуальный диапазон на неделю составит 500-600 долл.