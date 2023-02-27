Европа очутилась в новой газовой реальности

Когда в Европе пройдет эйфория по поводу того, что удалось без особых потерь пережить зиму, которой все так боялись, европейцы поймут, что нынешние цены на газ скорее всего станут для них новой реальностью и что о «газовом рае», созданном дешевым трубным газом из России, придется забывать. И чем скорее европейцы сделают это, тем будет лучше для них самих.

Европе не просто повезло, а очень сильно повезло: зима в конце 2022 и начале 23 годов выдалась на удивление теплой. В результате теплой погоды и массивных закупок сжиженного газа (СПГ) прошлым летом и осенью газа сейчас в европейских подземных газовых хранилищах (ПГХ) оказалось значительно больше, чем обычно. Конечно, европейцы смогли пережить зиму не только благодаря удаче, но и благодаря тому, что у них были деньги, позволившие им в отличие от ряда бедных азиатских стран и, в первую очередь, Пакистана и Бангладеш, покупать СПГ по заоблачным ценам на спотовом рынке. Достаточно сказать, что в конце августа 2022 года цена МВт-час поднималась до 340 евро (3570 евро или 3780 долларов за тысячу кубов). Для того, чтобы эта малоприятная история не повторилась и в этом году, Евросоюз разработал механизм ограничения цен на газ, который начинает действовать при превышении стоимости МВт-час 180 евро.

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Еврокомиссия также сообщила о готовности покупать газ для всех членов ЕС, как это было с закупками вакцин во время коронавирусной пандемии, чтобы избежать конкуренции внутри самой Европы.

Брюссель не сидит, сложа руки, но даже в Еврокомиссии вынуждены признать, что принятых мер недостаточно ввиду фундаментальных факторов и причин, на которые Старый Свет повлиять не может. Ожидается, что в этом году в Китае полностью восстановится просевший в прошлом году спрос на СПГ, что, как нетрудно догадаться, усилит конкуренцию за «голубое топливо». По прогнозу Energy Intelligence, спрос КНР на СПГ поднимется в этом году до 3 млн тонн. Однако Европа все равно останется главным пунктом назначения газовозов, потому что у нее в отличие от Поднебесной нет выбора.

«Эту зиму мы, можно сказать, пережили всего лишь с несколькими ушибами и шишками, если, конечно, не будет неприятных сюрпризов в последнюю минуту,- заявил в интервью Reuters глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в кулуарах недавней Конференции по безопасности в Мюнхене.- Но остается вопрос: что будет следующей зимой?»

Кстати, Бироль уже не первый раз призывает европейцев не расслабляться.

«Даже несмотря на то, что у нас достаточно СПГ-терминалов, газа может не хватить всем,- подчеркнул Бироль.- Это значит, что следующая зима может оказаться для Европы тяжелой».

Европе необходимо покрыть огромную дыру в своем газовом импорте размером в 30 млрд м³, образовавшуюся по расчетам МЭА из-за отсутствия в этом году российского газа. Опять же по прогнозам МЭА, в этом году Европа надеется купить 23 млрд м³. В это уравнение необходимо также вставить восстановившийся спрос Китая и снижение добычи газа в США, главном сейчас поставщике для Европы, потому что американские газовики не хотят рисковать и увеличивать добычу газа из-за очень низких цен в Америке.

Конечно, как никогда много газа останется в ПГХ после нынешней зимы, но утешение это слабое, потому что этот раз куплен в прошлом году за очень большие деньги. Это привело к крупным убыткам, потому что заготовленный в прошлом году газ не был хеджирован, потому что, наверное, в Европе никто не ждал такой теплой зимы.

К тому же, как обратили внимание ряд аналитиков и, в первую очередь, Джон Кемп из Reuters, запасы газа в ПГХ не покрывают потребности газа на 100%. Даже если все европейские хранилища будут заполнены под завязку, этот газ покроет менее четверти спроса. Здесь следует помнить и еще об одном нюансе – неравномерном распределении ПГХ по территории континента. Это значит, что одни государства, где хранилищ больше, смогут обеспечить себя «голубым топливом», а другие страны, к примеру, Германия, не смогут и должны, как та же Германия, строить СПГ-терминалы.

По данным Argus, Берлин планирует стать к 2030 году четвертым импортером сжиженного газа после КНР, Японии и Южной Кореи с приемными мощностями в 70,7 млн тонн и при этом он не отказывается от планов по замене ископаемых видов топлива, включая газ, на возобновляемые источники энергии.

Последние действия ЕС позволяют предположить, что Евросоюз уже смирился с тем, что ему и в этом году придется платить за газ втридорога. Власти при этом вновь будут пытаться защитить от высоких цен наиболее уязвимые слои общества. Все это значит, что у Брюсселя останется меньше средств на другие цели.