Глава «АвтоВАЗа» заявил об исчерпании средств для льготных автокредитов по машинам на бензине

Выделенные в 2023 году средства на программу льготного автокредитования в РФ по бензиновым машинам на данный момент исчерпаны.

Об этом сообщил президент концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов, выступая в Совете Федерации на парламентских слушаниях, посвященных проблемам и перспективам развития российского автопрома, пишет «Прайм».

По словам топ-менеджера, программу льготных автокредитов, которая, как заявляли в Минпромторге, в этом году составила около 5,1 млрд руб. (в прошлом году сумма была в разы больше), следует дофинансировать.

«В текущем году, к сожалению, не нашлось возможностей в бюджете — более 5 млрд рублей выделены на эти цели. И эти средства с начала февраля месяца уже оказались израсходованы. Там правда 1,5 млрд из этих 5 млрд было заблокировано — под программу электромобилей», — рассказал глава «АвтоВАЗа». Он обратил внимание, что машин на электродвигателе в январе было продано менее 20 по всей стране.

Между тем замглавы Минпромторга Альберт Каримов, также в рамках выступления в Совфеде, сообщил, что ведомство разрабатывает новые меры поддержки спроса на отечественные автомобили. По его словам, планируется представить два-три предложения по этому вопросу.

«На самом деле мы смотрим еще и другие дополнительные механизмы с точки зрения стимулирования спроса… Есть у нас еще два-три варианта, с предложениями выйдем по механизмам стимулирования спроса», — цитирует Каримова агентство.

Чиновник при этом отметил, что традиционные меры поддержки спроса на отечественную продукцию, такие как льготное автокредитование и льготный лизинг, демонстрируют высокую эффективность.