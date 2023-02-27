Глава МИД Венгрии заявил, что аварии на «Северных потоках» должны расцениваться как теракт

Взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» следует расценивать как теракт, который необходимо тщательно расследовать.

Об этом в беседе с «РИА Новости» заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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Чиновник отметил, что это первый случай, когда крупнейший объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению «со стороны кого бы то ни было». «И такое нападение в принципе должно рассматриваться как теракт. И мы поддерживаем всестороннее, глубокое, структурированное и подробное расследование того, что произошло», — подчеркнул глава венгерской дипломатии.

По его словам, Будапешт поддерживает все расследования, которые помогут выяснить, «кто это совершил и почему», независимо от того, кто их инициирует. Сийярто указал на то, что площадкой для такого расследования могла бы выступить ООН.

По словам главы МИД Венгрии, организация создавалась не для объединения стран-единомышленников, а с тем чтобы служить платформой для общения в том числе стран, которые считают друг друга врагами. «Так что вопрос в том, может ли ООН предоставить хорошую структуру для такого рода расследования», — подчеркнул Сийярто.

Напомним, американский журналист Сеймур Херш 8 февраля опубликовал расследование взрывов на «Северных потоках», в котором рассказал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне прошлого года в ходе учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По данным Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации.

Москва настаивает на формировании генсеком ООН независимой международной комиссии для расследования инцидента в Балтике; Россия подготовила соответствующий проект резолюции Совета Безопасности.