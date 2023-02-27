Глава МИД Венгрии заявил, что аварии на «Северных потоках» должны расцениваться как теракт

Взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» следует расценивать как теракт, который необходимо тщательно расследовать.
Об этом в беседе с «РИА Новости» заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Чиновник отметил, что это первый случай, когда крупнейший объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению «со стороны кого бы то ни было». «И такое нападение в принципе должно рассматриваться как теракт. И мы поддерживаем всестороннее, глубокое, структурированное и подробное расследование того, что произошло», — подчеркнул глава венгерской дипломатии.
По его словам, Будапешт поддерживает все расследования, которые помогут выяснить, «кто это совершил и почему», независимо от того, кто их инициирует. Сийярто указал на то, что площадкой для такого расследования могла бы выступить ООН.
По словам главы МИД Венгрии, организация создавалась не для объединения стран-единомышленников, а с тем чтобы служить платформой для общения в том числе стран, которые считают друг друга врагами. «Так что вопрос в том, может ли ООН предоставить хорошую структуру для такого рода расследования», — подчеркнул Сийярто.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш 8 февраля опубликовал расследование взрывов на «Северных потоках», в котором рассказал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне прошлого года в ходе учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По данным Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации.
Москва настаивает на формировании генсеком ООН независимой международной комиссии для расследования инцидента в Балтике; Россия подготовила соответствующий проект резолюции Совета Безопасности.