Индекс Мосбиржи вырос 9-й понедельник подряд

Покупки российских акций начались с самого старта торгов. Поводов для этого было несколько. Ранее аналитики говорили, что если длинные выходные в России пройдут спокойно, то в понедельник рынок акций ждет хороший рост, поскольку многие инвесторы, сократившие лонги перед выходными, начнут откупать акции обратно. Так оно и произошло.

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