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Индекс Мосбиржи вырос 9-й понедельник подряд

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
27 февраля 2023, 21:31

Снижение геополитических и санкционных рисков, позитивные новости по цене продажи российской нефти и «фактор понедельника» привели к сильному росту рынка акций и рубля. Принятые за минувшие выходные очередные западные экономический санкции этому никак не помешали.

Коллаж: Тамара Ларина