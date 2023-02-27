Известный итальянский тенор Алессандро Сафина выступит в Москве

7 марта 2023 года в Крокус Сити Холле популярный итальянский тенор Алессандро Сафина представит московским зрителям новую программу Dove eravamo rimasti («На чём мы остановились»). Концерт, перенесенный с 2022 года, станет частью большого тура по нескольким городам России, включая Екатеринбург, Уфу, Санкт-Петербург и Москву. Столичный концерт пройдет в сопровождении Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». Помимо новых композиций, оперный и эстрадный певец обещает также исполнить полюбившиеся всем хиты, принесшие всемирную славу артисту.

Алессандро начал увлекаться музыкой с девяти лет. Его родители были горячими поклонниками оперы и с самого детства старались привить эту страсть и своему сыну. В возрасте 17 лет Алессандро поступил в консерваторию Луиджи Керубини во Флоренции, и уже через несколько лет начал исполнять главные партии в ведущих театрах Европы. Получив в 1989 году первый приз Международного вокального конкурса им. Кати Риччарелли, артист начал активно работать в области академической музыки. Так, за несколько лет он исполнил ведущие партии в операх «Богема», «Севильский цирюльник», «Любовный напиток», «Русалка» и многие другие.

Знаменитым на весь мир Алессандро сделали его уникальный голос, природное обаяние, яркая харизма и творческая смелость. Исполняя арии из «Евгения Онегина» и «Богемы», артист мечтал приблизить оперное искусство к простому слушателю, «оживить оперу элементами поп-музыки». Так родился новый жанр, который сам певец позже назовет «оперным роком» - стилем, включающим в себя элементы поп-музыки, академического вокала, соула и даже мелодий мюзиклов.

Большой успех пришел к Алессандро в Нидерландах, когда он принял участие в концерте The Night Of The Proms. Сингл Luna с альбома Insieme a te продержался на вершине голландского хит-парада в течение 14 недель. Сам альбом был выпущен более чем в 30 странах мира, стал «золотым» в Бразилии и на Тайване, а также четырежды «платиновым» в самих Нидерландах. После этого Алессандро подарил миру потрясающие дуэты с Сарой Брайтман, Элтоном Джоном и Юэном Макгрегором, Барбарой Хендрикс, Суми Чо и другими артистами. Помимо певческой карьеры, Сафина снимается в кино и принимает участие в записи саундреков (например, «Мулен Руж!» База Лурманна).

Сейчас знаменитый тенор выступает на лучших сценах мира - в Великобритании, Ирландии, Италии, Бразилии, Канаде, Корее, США, Франции, Нидерландах и в других странах. В России первый концерт артиста состоялся в 2010 году. С тех пор российская публика очень тепло принимает артиста, с нетерпением ожидая новых выступлений Алессандро. Вот, как комментирует свои выступления в России сам певец: «Если бы я не знал, что нахожусь в вашей большой стране, то подумал бы, что передо мной сидят итальянцы… Я оставляю свое сердце здесь и надеюсь ещё вернуться когда-нибудь к вам».