Хуснуллин рассказал о проекте по расширению проходящей через новые регионы РФ дороги в Крым

Правительство прорабатывает детали проекта по расширению дороги в Крым, проходящей по новым территориям РФ.

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Об этом телеканалу «Россия 24» сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По словам чиновника, в прошлом году удалось отремонтировать больше половины двухполосной трассы, при этом стало очевидно, что пропускной способности дороги не хватает, в связи с чем было принято решение ее расширять.

Хуснуллин добавил, также будут построены объезды населенных пунктов — это необходимо в том числе с точки зрения развития туризма, пояснил он. «Эта дорога — она основная, как дорога "Таврида" в Крыму со всеми съездами к морю, она становится тоже основной дорогой», — сказал вице-премьер. Он уточнил, что сейчас рассчитываются средства и сроки, необходимые для реализации проекта.

Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что все полосы Крымского моста полностью открыты для автомобильного движения; ремонтные работы после совершенного осенью теракта закончились на 39 дней раньше запланированного. Железнодорожная часть моста будет восстановлена в июле.