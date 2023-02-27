Китай начал отбирать у Европы американский газ

Можно предположить, что испортившиеся отношения Евросоюза с Пекином едва ли улучшатся в этом году, потому что Китай очень быстро показал серьезность намерений на газовом рынке, заключив две крупные сделки по поставкам сжиженного газа (СПГ). Похоже, далеко не все всерьез воспринимают прогнозы экспертов о том, что СПГ в этом году хватит всем. По крайней мере, этим оптимистичным прогнозам явно не доверяют в Китае, который явно решил действовать на опережение.

Крупная энергетическая компания China Gas Holdings заключила два 20-летних контракта с американской газовой компанией Venture Global на поставки, начиная с 2027 года, 2 млн тонн СПГ ежегодно. Газ будет поступать с двух проектов Venture в Луизиане: Plaquemines LNG и CP2 LNG. Plaquemines LNG сейчас находится в процессе строительства, по окончании которого он сможет давать 20 млн тонн сжиженного газа в год. CP2 LNG также имеет мощность от 20 до 24 млн тонн газа в год.