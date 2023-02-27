Китай начал отбирать у Европы американский газ

Можно предположить, что испортившиеся отношения Евросоюза с Пекином едва ли улучшатся в этом году, потому что Китай очень быстро показал серьезность намерений на газовом рынке, заключив две крупные сделки по поставкам сжиженного газа (СПГ). Похоже, далеко не все всерьез воспринимают прогнозы экспертов о том, что СПГ в этом году хватит всем. По крайней мере, этим оптимистичным прогнозам явно не доверяют в Китае, который явно решил действовать на опережение.
Крупная энергетическая компания China Gas Holdings заключила два 20-летних контракта с американской газовой компанией Venture Global на поставки, начиная с 2027 года, 2 млн тонн СПГ ежегодно. Газ будет поступать с двух проектов Venture в Луизиане: Plaquemines LNG и CP2 LNG. Plaquemines LNG сейчас находится в процессе строительства, по окончании которого он сможет давать 20 млн тонн сжиженного газа в год. CP2 LNG также имеет мощность от 20 до 24 млн тонн газа в год.
Кроме этих двух новых контрактов на поставки американского СПГ в Китай, China Gas Holdings уже заключила соглашение с компанией Energy Transfer на поставку 700 тыс. тонн СПГ ежегодно в течение 25 лет. China Gas Holdings проявляет в последнее время повышенную активность на рынке СПГ, но она далеко не единственная энергетическая компания из Китая, которая несмотря на плохие отношения между США и КНР пытается заключить как можно больше сделок на поставки американского сжиженного газа. Достаточно упомянуть энергетического гиганта Sinopec, подписавшего 20-летний контракт на поставки 4 млн тонн СПГ ежегодно; и его подразделение, которое договорилось о поставках 3,8 млн тонн американского СПГ в год.
Производители сжиженного газа считают Азию в целом и Китай в частности вместе с Европой, конечно, регионами очевидного роста спроса на него. При этом Китай представляет для американских газовиков особый интерес, потому что в отличие от большинства азиатских экономик он может позволить покупать СПГ даже по нынешним ценам. Они сильно опустились по сравнению с прошлогодним максимумом, но все равно выше цен до 24 февраля 2022 года. США в прошлом году стали главным поставщиком СПГ в Европу, отказавшуюся от российского газа. Поэтому в Европе пристально следят за американскими газовиками и считают каждый газовоз с газом, отправляющийся не в Европу, большой потерей.
Ойстен Каллеклев, глава судоходной компании Flex LNG, специализирующейся на поставках газа на 13 газовозах, считает, что цены на сжиженный газ будут расти до 2025 года. Естественно, на разнице цен в США и на международных рынках будут нарастать инвестиции в СПГ-секторе в США.
Каллеклев также прогнозирует рост стоимости миллиона британских термических единиц (МБТЕ) фьючерсов Henry Hub с нынешних менее 3 долларов до 5 долларов в 2025 году (105 и 175 долларов за тысячу кубов соответственно). По его расчетам, цены европейских фьючерсов TTF и Asian Japan-Korea Marker сначала превысят 20 долларов за МБТЕ, после чего снизятся, по данным Natural Gas Intelligence, до 15.