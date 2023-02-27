Министр финансов Германии рассказал о десятикратном росте госдолга ФРГ

Выплаты процентов по госдолгу ФРГ выросли с 2021 года в 10 раз, увеличившись с 4 млрд до 40 млрд евро.

Об этом рассказал министр финансов Германии, лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер, пишет Die Zeit.

«Это деньги, которых будет не хватать на другие цели», — сказал политик.

Линднер выступил против обсуждения приостановки действия «долгового тормоза». Глава Минфина ФРГ предупредил, что в условиях продолжающейся высокой инфляции и роста процентных ставок любое заимствование приведет к значительным процентным расходам.

«Долговой тормоз» закреплен в Конституции Германии, он запрещает правительству сводить бюджет с дефицитом. В последнее время действие нормы несколько раз приостанавливали из-за пандемии коронавируса, однако в ближайшем федеральном бюджете она должна быть восстановлена.

На минувшей неделе Кристиан Линднер в интервью изданию T-Online заявил, что рост долга был вызван принятием чрезвычайных мер из-за COVID-19, а также энергетическим кризисом. В связи с этим лидер СвДП отметил, что кабмину следует ограничивать расходы, и поэтому государство не сможет решить текущие экономические проблемы, в том числе спад благосостояния.