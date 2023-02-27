Российские военные уничтожили центр украинской радиоэлектронной разведки под Киевом

Министерство обороны РФ рассказало о ходе проведения специальной военной операции.

Согласно сообщению ведомства, на Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки нанесено огневое поражение ВСУ в районах села Новоселовское (ЛНР), а также у ряда населенных пунктов Харьковской области. «За сутки на данном направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля», — говорится в сводке Минобороны.

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На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки «Центр», оперативно-тактическая авиация и артиллерия поразили противника в районах Ямполовки, Торского (ДНР), Червонопоповки и Червоной Дибровы (ЛНР); на этом направлении потери украинской стороны за сутки составили около 140 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-20.

«На Донецком направлении в результате продолжения наступательных действий подразделений "Южной" группировки войск, поддерживаемых ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, за сутки уничтожено более 250-ти украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубица Д-20», — указывается в сообщении российского оборонного ведомства.

Отмечается, что в районе Артемовска поражен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ, а под селом Новомарково уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара, Никольского, Пречистовки (ДНР) и села Зеленый Гай (Запорожская область). «Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 95-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, автомобиль, три пикапа и гаубица Д-20. В районе населенного пункта Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов», — уточняется в сводке. Кроме того, на Херсонском направлении уничтожено до 60 бойцов ВСУ, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30.

В Киевской области поражен центр украинской радиоэлектронной разведки, сообщается в пресс-релизе. «В районе населенного пункта Бровары Киевской области поражен центр радиоэлектронной разведки ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны. В районе города Хмельницкий поражен оперативный центр специальных операций «Запад», отмечается также в сводке.