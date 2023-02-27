Мосбиржа запустит торги фьючерсами на лиру и гонконгский доллар

С 1 марта на срочном рынке Московской биржи начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары «турецкая лира – российский рубль» и «гонконгский доллар – российский рубль». Запуск новых контрактов обусловлен ростом интереса клиентов к таким торгам, они подойдут как институциональным инвесторам, так и физлицам, сообщили в пресс-службе Московской биржи.

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«Валютные фьючерсы – одни из самых популярных инструментов у инвесторов всего мира, и наш рынок не исключение. Свыше 50% объема операций на срочном рынке сегодня приходится на валютные производные. Это удобные инструменты, позволяющие с низкими издержками реализовывать различные стратегии на изменении валютных курсов и хеджировать валютные риски», — отметил управляющий директор по деривативам Мосбиржи Владимир Яровой.

На сайте торговой площадки уточняется, что торговый код фьючерсного контракта на курс «турецкая лира – российский рубль» обозначен как TRY, лот составляет 1 000 турецких лир, минимальный шаг цены — 0,001 рубля, стоимость минимального шага цены — 1 рубль. Цена исполнения контракта — значение валютного фиксинга на курс соответствующей пары, рассчитываемого Мосбиржей (TRYFIXME).

Торговый код фьючерсного контракта на курс «гонконгский доллар – российский рубль» определен как HKD, лот составляет 1 000 гонконгских долларов, минимальный шаг цены — 0,001 российского рубля, стоимость минимального шага цены — 1 рубль. Цена исполнения контракта — значение валютного фиксинга на курс соответствующей пары, рассчитываемого Мосбиржей (HKDFIXME).

Участникам рынка и их клиентам будут доступны контракты с исполнением в июне, сентябре, декабре 2023 года и марте 2024 года.

