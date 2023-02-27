Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Беспрецедентный рекорд - 100 аншлагов подряд

За первые 3 месяца ежедневного проката постановка обогнала по скорости продаж и заполняемости зала все предыдущие проекты театральной компании Дмитрия Богачева «Бродвей Москва».

«Впервые в России спектакль ежедневного показа добился таких экономических показателей, –– говорит продюсер мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой», глава компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачёв. –– Каждый день на протяжении 3 месяцев мы продаём от 2000 до 3000 билетов. Таким образом у нас не просто аншлаги, но еще и внушительный аванс - десятки тысяч билетов, проданных на будущие показы. Это феноменальный результат даже по меркам Бродвея - там постановок с такой популярностью и спросом считанные единицы, и они входят в так называемый негласный «клуб миллионеров». Особенно приятно говорить в этом контексте о полностью оригинальной отечественной постановке, созданной в Москве российскими авторами и творческой командой буквально с нуля. Зрители отмечают, что спектакль стал настоящей отдушиной в окружающей реальности, а песни «Секрета» дарят надежду и заряжают оптимизмом на долгие недели!».

Для постановки оригинального джукбокс-мюзикла (спектакля, созданного на известном музыкальном материале) «Бродвей Москва» собрала уникальную команду профессионалов театра, телевидения и кино. Режиссёром выступил Михаил Миронов, работавший с МХТ им. Чехова и телешоу «Вечерний Ургант», который совместно со сценаристом проектов «Кинопоиска» Сергеем Калужановым («Время первых», «Мажор», «Метод-2» и др.) написал пьесу. Хореографом-постановщиком стала Ирина Кашуба (мюзиклы «Шахматы» в Театре МДМ и «Стиляги» в Театре Наций). За оформление отвечал Максим Обрезков (Театр им. Вахтангова, спектакли Резо Габриадзе, Тонино Гуэрры, Римаса Туминаса, Юрия Любимова и др.), за костюмы – Татьяна Ногинова (Большой театр, Мариинский театр, Чикагская опера, мюзикл «Русалочка» на Бродвее и др.), а за свет – Иван Виноградов (Большой театр, МХТ им. А. П. Чехова, Театр Наций, World Shakespeare Festival и др.). Музыкальным руководителем стал лауреат премии «Золотая маска» за работу дирижера в мюзикле «Шахматы» Евгений Загот, благодаря смелым и богатым аранжировкам которого 20 песен «Секрета» получили новое современное звучание.

События спектакля разворачиваются в середине 80-х, и это время было выбрано творческой командой неслучайно. Дух перемен, смелая мода, новые молодежные веяния, надежды, устремленные в будущее, и, главное, свежий воздух свободы, – это то, чего так не хватает сегодня. Герои мюзикла — молодые пылкие романтики — постоянно оказываются перед выбором: быть счастливым или успешным, остаться верным себе или поддаться внутреннему конформизму, жить по шаблону, навязанному старшим поколением и обществом, или самому вершить свою судьбу. Спектакль полон проникновенных сцен и комичных ситуаций – в нём судьбоносные случайности и удивительные совпадения происходят на каждом шагу. А это значит, что скучать точно не придется!

По зрелищности новый мюзикл в Театре МДМ не уступает предыдущему проекту Дмитрия Богачёва – феноменально успешному мюзиклу «Шахматы». Головокружительная в прямом смысле история разворачивается по всему сценическому пространству — в том числе на высоте восьми метров на крышах питерских зданий и даже в воздухе! Дворы-колодцы, студия ленинградского телевидения, огромное морское судно и даже летающий троллейбус – все это ждет зрителей на сцене Театра МДМ.

«Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» для Плюс Студии был первым опытом создания масштабного оффлайн-ивента, мы стремились сделать что-то тёплое, светлое, с хорошей энергией, что отзовётся у широкой аудитории, – говорит продюсер Плюс Студии и директор Плюс Фантех Ольга Филипук. – На рубеже 100 спектаклей уже можно сказать, что мы получили много тепла в ответ. Немало зрителей сходили на мюзикл больше одного раза, мы видим по отзывам, что, побывав на спектакле, люди зовут в Театр МДМ друзей и знакомых, а среди тех, кто купил билет на Яндекс Афише, больше половины – подписчики Плюса. Приятно слышать, как вновь громко звучит группа «Секрет». На её песни выпускают каверы, а на Яндекс Музыке количество прослушиваний «Секрета» выросло на 20%. Обсуждаем этот феномен с Николаем Фоменко и думаем, как появившуюся магию можно приумножить, в том числе в разных форматах, чтобы мюзикл жил не только на театральной сцене, но и вне её».

«Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» наш второй большой инвестиционный проект в жанре мюзикл. Первый проект «Шахматы» стал зрительским хитом и вторым по количеству показов среди всех постановок «Шахмат» в мире. И это несмотря на пандемию и другие ограничения. Мы рады видеть, что новый, полностью оригинальный мюзикл, нашел такой отклик у российской аудитории, продажи уже побили наш прошлый рекорд, количество положительных отзывов на наших ресурсах вдохновляет нашу команду и партнеров на то, чтобы продолжать дарить зрителям положительные эмоции и не останавливаться на достигнутом. Это приятно, что у публики есть интерес к такой категории мероприятий, что зрители тепло воспринимают оригинальную постановку. Компания убеждена, что в ближайшем будущем рынок ждет увеличение количества мюзиклов в единовременном прокате», - отметила Янина Татарицкая, руководитель направления промоутерства и продюсирования «МТС Энтертейнмент».».

«Ничего не бойся, я с тобой» — второй после мюзикла «Шахматы» совместный проект театральной компании «Бродвей Москва» Дмитрия Богачева и МТС Live. Стратегическим партнером постановки стала Плюс Студия, продюсерский центр сервисов Яндекса.