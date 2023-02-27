Данные о доходах России от продажи нефти могут удивить

Главная цель введения санкций против российской «нефтянки» и ограничения цен на российскую нефть и нефтепродукты или ценового потолка заключается, по словам самих авторов этих акций, в том, чтобы сократить доходы российского бюджета от продажи нефти, которые по-прежнему занимают в нем большое место. Однако достижение этой цели оказалось значительно труднее, чем думали в Вашингтоне и Брюсселе. В последнее время появляется все больше данных, говорящих о том, что реальная цена, по которой российская нефть уходит к покупателям, значительно выше той, что попадает в статистические отчеты и участвует в расчетах и прогнозах экономистов.

Потолок цен на российскую нефть был введен 5 декабря 2022 года и действует уже почти три месяца. Он разрешает покупать нефть у России по цене не дороже 60 долларов за баррель. Однако, как утверждают ученые Института международных финансов (IIF) при Колумбийском университете, Россия получает за баррель нефти существенно больше 60 долларов. Расчеты американских экономистов показывают, что в среднем баррель российской нефти продавался в самом конце прошлого года, приблизительно по 74 доллара за баррель. Такой вывод делают авторы исследования «Оценка воздействия международных санкций на экспорт нефти Россией», опубликованного в электронном журнале «Сеть социальных исследований» (SSRN).