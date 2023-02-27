«Непрофильной застройки не планируется»: Московский ипподром закроют до 2025 года

Работы по реконструкции Центрального Московского ипподрома (ЦМИ) планируется начать в марте текущего года и завершить в 2025-ом. Его исторический облик и функционал сохранится, непрофильной застройки на этой территории не планируется, сообщил ТАСС в интервью гендиректор АО «Росипподромы» Дмитрий Зайцев.

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«Реконструкция намечена масштабная и коснется всех объектов московского ипподрома. Работы продлятся около 2,5 года и будут интенсивными — поставлены очень сжатые сроки для окончания работ по реконструкции всего ипподрома. Мы рассчитываем вернуть испытания [лошадей] уже в сезоне 2025 года, весной. Рассчитываем, что призовые дорожки ипподрома введут в эксплуатацию в первую очередь», — рассказал Зайцев.

По его словам, полноценная реконструкция Центрального Московского ипподрома не проводилась ни разу. Главное здание, фонтан в скверике перед ним и две статуи — диоскуры, держащие коней на Беговой аллее, являются памятниками архитектуры и культурного наследия регионального значения. Все они будут отреставрированы под контролем экспертов. Исторический облик внутри и снаружи, в том числе барельефы, лепнину и квадригу, планируется сохранить. Изменится логистика ресторанов, залов тотализатора, сама связь помещений будет выстроена немного иначе — более логично и комфортно для пребывания гостей, уточнил Зайцев.

Верховые и беговые лошади на время реконструкции разместятся на ипподромах в других регионах страны. Скаковые уже перевезены, преимущественно в Северо-Кавказский и Южный федеральные округа, рысистых планируют отправить на ипподромы в Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные округа. По словам Зайцева, на московском ипподроме размещались более 1 тыс. лошадей.

«Ни в планах АО "Росипподромы", ни в планах правительства Москвы, ни в планах Минсельхоза России какая-либо непрофильная застройка здесь не планируется. Цель участников проекта одна — сделать лучший ипподром мира, постараться, по крайней мере, сделать на уровне мирового стандарта уж точно. После реконструкции ЦМИ сможет конкурировать с ипподромами в Париже, Дубае, Гонконге и другими», — заверил Зайцев.

